Electrodoméstico roto: ¿Minicrédito o tarjeta a plazos? Esto es lo que debes saber

Cuando se estropea un electrodoméstico esencial —una nevera, una lavadora o un horno— no siempre hay margen para ahorrar o esperar al próximo cobro. En esos casos, muchas personas recurren a la financiación inmediata, pero no siempre está claro qué es más conveniente: ¿un minicrédito online o una tarjeta de crédito con pago aplazado?

Ambas opciones permiten afrontar el gasto en poco tiempo, pero sus condiciones, costes y riesgos son muy diferentes. Mientras que los minicréditos destacan por su rapidez, las tarjetas permiten fraccionar pagos con más flexibilidad. La clave está en saber cuál se ajusta mejor a tu perfil y situación.

En esta guía te mostramos los pros y contras de cada solución, y analizamos productos concretos que están disponibles en noviembre de 2025.

Mejores minicréditos online para financiar un electrodoméstico

Nota: Prioriza devolver en plazo para mantener coste 0% en primeras operaciones. Comprueba TIN/TAE, comisiones por ingreso inmediato y posibles prórrogas.

MyKredit Condiciones Hasta 300€ sin intereses (≤ 35 días) ★★★★☆ Ingreso instantáneo opcional Solicitar en MyKredit ➜ Promoción: primer préstamo gratis con margen de hasta 35 días

primer préstamo gratis con margen de hasta 35 días Ingreso rápido: disponible con comisión

disponible con comisión Aviso: demora e impagos conllevan costes altos

Ideal para: un poco más de aire en el plazo que los 30 días habituales.

Vivus Condiciones Hasta 300€ gratis (30 días) ★★★★☆ Validación e ingreso muy rápidos Solicitar en Vivus ➜ Promoción: primer préstamo sin intereses si devuelves a 30 días

primer préstamo sin intereses si devuelves a 30 días Ingreso: puede ser instantáneo

puede ser instantáneo Aviso: siguientes préstamos con costes elevados

Ideal para: rapidez y fiabilidad en primeras operaciones gratuitas.

MoneyMan Condiciones Hasta 300€ gratis (30 días) ★★★★☆ Plataforma clara y soporte ágil Solicitar en MoneyMan ➜ Promoción: primer préstamo sin intereses (30 días)

primer préstamo sin intereses (30 días) Ingreso urgente: disponible con comisión

disponible con comisión Aviso: coste elevado si no se devuelve a tiempo

Ideal para: quienes valoran rapidez, web sencilla y atención al cliente.

Wandoo Condiciones Micropréstamos rápidos ★★★☆☆ Respuesta inmediata Solicitar en Wandoo ➜ Tipo: micropréstamos con validación y desembolso muy ágiles

micropréstamos con validación y desembolso muy ágiles Importe: cantidades pequeñas para imprevistos

cantidades pequeñas para imprevistos Detalle clave: útil para urgencias; evitar uso recurrente por coste

Ideal para: cubrir imprevistos puntuales con rapidez.

MyKredit: devolución sin intereses hasta 35 días

MyKredit MyKredit MyKredit

Si necesitas hasta 300€ y puedes devolverlo pronto, MyKredit permite solicitar el primer préstamo sin intereses, con un plazo ligeramente más amplio que otras entidades (35 días). El ingreso puede ser inmediato si lo necesitas, aunque con comisión.

Buena opción para urgencias puntuales, siempre que tengas claro cuándo podrás devolver el dinero.

PROS:

Primer préstamo sin intereses

Plazo superior a la media (35 días)

CONTRAS:

Coste por ingreso exprés

Penalizaciones elevadas por retraso

Vivus: clásico del microcrédito online con respuesta rápida

Vivus.es Vivus.es Vivus.es

Vivus ofrece hasta 300€ sin intereses en la primera solicitud. Su principal ventaja es la agilidad del proceso: puedes tener el dinero en cuenta en minutos, sin papeleos ni llamadas. Ideal si tu necesidad es inmediata.

Después del primer préstamo, los costes son altos, así que conviene no repetir.

PROS:

Hasta 300€ gratis si devuelves a tiempo

Ingreso muy rápido

CONTRAS:

Costes elevados a partir del segundo uso

Penalizaciones por impago

MoneyMan: plataforma clara y préstamo gratuito inicial

MoneyMan MoneyMan MoneyMan

MoneyMan también ofrece hasta 300€ sin intereses para nuevos clientes. Su plataforma digital es intuitiva y permite hacer seguimiento del préstamo en tiempo real. También permite ingresos exprés con coste adicional.

Una buena opción si valoras la transparencia y el control desde el móvil.

PROS:

Plataforma fácil de usar

Hasta 300€ sin comisiones ni intereses

CONTRAS:

Comisión por ingreso rápido

Promoción válida solo una vez

Wandoo: préstamo rápido con condiciones claras, pero sin opción gratuita

Wandoo Wandoo Wandoo

Wandoo permite solicitar hasta 300 € en la primera operación, con plazos de devolución de entre 7 y 35 días. El proceso es totalmente online, sin papeleos ni llamadas, y la respuesta suele ser rápida. Sin embargo, no ofrece préstamos gratuitos para nuevos clientes: un crédito de 100 € a 35 días puede implicar devolver 144,45 €, lo que equivale a una TAE del 4.530 %. Es una opción válida si priorizas la rapidez y puedes asumir el coste.

El dinero llega por transferencia bancaria una vez aprobado, normalmente en menos de 24 h. Para solicitarlo basta con tener DNI, cuenta bancaria operativa y acceso a la banca online. No se requiere nómina, pero sí demostrar solvencia mínima.

PROS:

Solicitud rápida y sin papeleo

Hasta 300 € en el primer préstamo

Tramitación 100 % online y segura

CONTRAS:

No ofrece préstamo gratuito

TAE muy elevada desde el primer día

Mejores tarjetas de crédito con pago a plazos

Nota: Revisa siempre TIN/TAE, comisiones (emisión, mantenimiento, retiradas), condiciones de promociones y tu capacidad de pago. El pago aplazado puede implicar costes elevados.

WiZink Aplázame Condiciones WiZink Aplázame ★★★★☆ Promos sin intereses y bono de bienvenida Solicitar en WiZink ➜ Fraccionamiento promo: primeras 3 compras del año (150–750€) a 3–6 meses sin intereses

primeras 3 compras del año (150–750€) a 3–6 meses sin intereses Bono: 40€ por gastar 300€ en 3 meses

40€ por gastar 300€ en 3 meses Costes fijos: sin comisión de emisión ni mantenimiento

sin comisión de emisión ni mantenimiento Pago aplazado: TIN aprox. 21–23% | TAE aprox. 23–24%

Ideal para: aprovechar compras aplazadas sin intereses y un bono inicial, usando con disciplina.

AXI Card Condiciones AXI Card ★★★☆☆ Sin comisiones, cajeros gratis en zona euro Solicitar en AXI Card ➜ Crédito: aprox. hasta 1.000€

aprox. hasta 1.000€ Costes: sin comisiones de emisión, mantenimiento ni renovación

sin comisiones de emisión, mantenimiento ni renovación Cajeros: retiradas sin coste en España y zona euro

retiradas sin coste en España y zona euro Pago aplazado: TAE aprox. 21–22%

Ideal para: quien valora cero comisiones y sacar efectivo sin coste en la zona euro.

Plazo Prime Condiciones Plazo Prime ★★★★☆ Cashback y sin comisión de apertura Solicitar en Plazo ➜ Línea de crédito: 700–5.000€

700–5.000€ Cashback: 3% en supermercados y hasta 15% en marcas seleccionadas

3% en supermercados y hasta 15% en marcas seleccionadas Costes fijos: sin comisión de apertura ni por la tarjeta

sin comisión de apertura ni por la tarjeta Tipo aplazado: TIN 22,07% | TAE 24,45%

TIN 22,07% | TAE 24,45% Efectivo: comisión por retirada 3,99%

Ideal para: compras del día a día con cashback, usando el aplazado con moderación.

WiZink Aplázame: 3 compras al año sin intereses ni comisiones

Aplazame Aplazame Aplazame

Esta tarjeta permite aplazar hasta tres compras al año entre 150€ y 750€, en 3 o 6 meses, sin intereses ni comisiones. Si el electrodoméstico entra dentro de ese rango, es probablemente la opción más económica si ya tienes aprobada la tarjeta.

Además, incluye un bono de 40€ si gastas 300€ en los primeros tres meses.

PROS:

Aplazamiento sin costes en compras puntuales

Bono de bienvenida en efectivo

CONTRAS:

Sin comisión de emisión ni mantenimiento

Resto de compras con interés si eliges pago flexible

AXI Card: tarjeta sin comisiones, con requisitos exigentes

Axi Card Axi Axi

AXI Card ofrece hasta 1.000€ de crédito sin comisión de emisión, mantenimiento ni renovación. Si no la usas, no pagas. Además, permite retiradas en cajeros sin comisión propia.

El punto débil: exige ingresos mínimos de 800€, buen historial crediticio y perfil laboral estable.

PROS:

Tarjeta gratuita si no se usa

Sin comisiones en pagos o retiradas

CONTRAS:

Requisitos estrictos para aprobar

No apta para personas en ASNEF o sin ingresos fijos

Plazo Prime: tarjeta + línea de crédito con cashback

Plazo Credit Plazo Plazo

Plazo Prime combina una tarjeta Mastercard con una línea de crédito entre 700€ y 5.000€. Incluye reembolsos de hasta el 15% en marcas asociadas y 3% en supermercados. Eso sí, la TAE es del 24,45% y hay requisitos de edad, ingresos y ubicación.

Puede ser interesante si necesitas financiar una compra mayor y aprovechar los descuentos, pero no es apta para todo el mundo.

PROS:

Cashback atractivo en compras habituales

Hasta 5.000€ de crédito

CONTRAS:

TAE elevado

No disponible para residentes en islas o perfiles con ingresos bajos

¿Qué opción te conviene más según tu situación?

No hay una única respuesta correcta. Todo depende de cuánto dinero necesitas, en cuánto tiempo puedes devolverlo y qué perfil financiero tienes. Veamos:

Si necesitas menos de 300€ y puedes devolverlo el mes que viene , el minicrédito gratuito de Vivus, MyKredit o MoneyMan puede ser la opción más barata. Eso sí: revisa bien las condiciones y evita retrasarte.

, el minicrédito gratuito de Vivus, MyKredit o MoneyMan puede ser la opción más barata. Eso sí: revisa bien las condiciones y evita retrasarte. Si ya tienes una tarjeta aprobada o puedes solicitar una sin urgencia , WiZink Aplázame es ideal para aplazar una compra puntual sin intereses. Ojo: solo puedes usar esa ventaja tres veces al año.

, WiZink Aplázame es ideal para aplazar una compra puntual sin intereses. Ojo: solo puedes usar esa ventaja tres veces al año. Si necesitas más margen de devolución o vas a hacer varias compras seguidas , una tarjeta como Plazo Prime te da mayor capacidad, aunque con intereses más altos. Puede tener sentido si compensas con los cashback y sabes controlar el gasto.

, una tarjeta como Plazo Prime te da mayor capacidad, aunque con intereses más altos. Puede tener sentido si compensas con los cashback y sabes controlar el gasto. Si tienes ingresos bajos, historial imperfecto o necesidad inmediata, los minicréditos serán más accesibles, pero más peligrosos si no devuelves a tiempo. Solo recomendables si sabes exactamente cuándo podrás pagar.

Financiar un gasto urgente no tiene por qué salir caro, pero elegir mal sí. Comparar, leer condiciones y anticipar cómo vas a devolver es lo que marca la diferencia.

Errores comunes al financiar un imprevisto doméstico

Cuando algo se rompe en casa, el mayor error es decidir con prisas. Estas son algunas de las trampas más frecuentes que deberías evitar:

Suponer que todos los minicréditos gratuitos son iguales. Algunos te cobran por ingreso inmediato, otros aplican penalizaciones ocultas si devuelves un día tarde.

Algunos te cobran por ingreso inmediato, otros aplican penalizaciones ocultas si devuelves un día tarde. Usar una tarjeta a plazos como si fuera una solución sin coste. El pago aplazado puede generar TIN de dos cifras y TAE superiores al 20%. Si solo pagas la cuota mínima, puedes pasar meses pagando intereses.

El pago aplazado puede generar TIN de dos cifras y TAE superiores al 20%. Si solo pagas la cuota mínima, puedes pasar meses pagando intereses. Confiar en que “ya verás cómo lo pagas”. Sin un plan claro de devolución, cualquier crédito es un riesgo. No deberías financiar ni 100€ si no sabes cómo lo vas a devolver en 30 días.

Sin un plan claro de devolución, cualquier crédito es un riesgo. No deberías financiar ni 100€ si no sabes cómo lo vas a devolver en 30 días. Pedir más dinero del necesario. Por “tener margen”, muchas personas acaban con una cuota más alta de la que pueden asumir. Pide solo lo que realmente necesitas.

¿Qué debes saber antes de pedir un crédito para un electrodoméstico?

¿Qué es más barato, un minicrédito o una tarjeta de crédito a plazos?

Si puedes devolver el dinero en 30–35 días y es tu primer préstamo, el minicrédito gratuito suele ser más barato. Si necesitas más tiempo o prefieres fraccionar pagos, busca tarjetas con promociones sin intereses.

¿Qué pasa si me retraso en la devolución del minicrédito?

Los intereses y penalizaciones se disparan. Puedes pasar de devolver 300€ a más de 400€ en muy poco tiempo. Nunca te retrases.

¿Qué tarjeta tiene mejores condiciones si quiero aplazar una sola compra?

WiZink Aplázame. Te permite aplazar tres compras al año sin intereses. Siempre que la compra esté entre 150€ y 750€, es una de las opciones más económicas.

¿Puedo pedir una tarjeta y usar un minicrédito a la vez?

Sí, pero no deberías. Si necesitas dos productos financieros distintos para cubrir un solo gasto, es señal de que estás tensionando tus finanzas. Mejor buscar otra solución.

Conclusión: pide dinero si lo necesitas, pero no firmes con los ojos cerrados

Una lavadora rota no debería ser el origen de un problema financiero mayor. Y, sin embargo, elegir mal un minicrédito o una tarjeta puede acabar saliéndote más caro que el propio electrodoméstico.

Antes de decidir, haz lo que muchos no hacen: compara productos, revisa las condiciones reales, calcula tu capacidad de devolución y valora si puedes esperar unos días. El dinero fácil no es gratis. Lo urgente no siempre justifica lo caro.

La mejor financiación no es la más rápida, sino la que puedes pagar sin sobresaltos.

Estos artículos están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.