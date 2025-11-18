|MyKredit
|Condiciones
Hasta 300€ sin intereses (≤ 35 días)
★★★★☆
Ingreso instantáneo opcional
MINICRÉDITOS
Electrodoméstico roto: ¿Minicrédito o tarjeta a plazos? Esto es lo que debes saber
¿Te ha dejado tirado la lavadora y no puedes esperar? Te explicamos si es mejor pedir un minicrédito o usar una tarjeta a plazos, con comparativa actualizada
Cuando se estropea un electrodoméstico esencial —una nevera, una lavadora o un horno— no siempre hay margen para ahorrar o esperar al próximo cobro. En esos casos, muchas personas recurren a la financiación inmediata, pero no siempre está claro qué es más conveniente: ¿un minicrédito online o una tarjeta de crédito con pago aplazado?
Ambas opciones permiten afrontar el gasto en poco tiempo, pero sus condiciones, costes y riesgos son muy diferentes. Mientras que los minicréditos destacan por su rapidez, las tarjetas permiten fraccionar pagos con más flexibilidad. La clave está en saber cuál se ajusta mejor a tu perfil y situación.
En esta guía te mostramos los pros y contras de cada solución, y analizamos productos concretos que están disponibles en noviembre de 2025.
Mejores minicréditos online para financiar un electrodoméstico
Nota: Prioriza devolver en plazo para mantener coste 0% en primeras operaciones. Comprueba TIN/TAE, comisiones por ingreso inmediato y posibles prórrogas.
Ideal para: un poco más de aire en el plazo que los 30 días habituales.
|Vivus
|Condiciones
Hasta 300€ gratis (30 días)
★★★★☆
Validación e ingreso muy rápidos
Ideal para: rapidez y fiabilidad en primeras operaciones gratuitas.
|MoneyMan
|Condiciones
Hasta 300€ gratis (30 días)
★★★★☆
Plataforma clara y soporte ágil
Ideal para: quienes valoran rapidez, web sencilla y atención al cliente.
|Wandoo
|Condiciones
Micropréstamos rápidos
★★★☆☆
Respuesta inmediata
Ideal para: cubrir imprevistos puntuales con rapidez.
MyKredit: devolución sin intereses hasta 35 días
Si necesitas hasta 300€ y puedes devolverlo pronto, MyKredit permite solicitar el primer préstamo sin intereses, con un plazo ligeramente más amplio que otras entidades (35 días). El ingreso puede ser inmediato si lo necesitas, aunque con comisión.
Buena opción para urgencias puntuales, siempre que tengas claro cuándo podrás devolver el dinero.
PROS:
- Primer préstamo sin intereses
- Plazo superior a la media (35 días)
CONTRAS:
- Coste por ingreso exprés
- Penalizaciones elevadas por retraso
Vivus: clásico del microcrédito online con respuesta rápida
Vivus ofrece hasta 300€ sin intereses en la primera solicitud. Su principal ventaja es la agilidad del proceso: puedes tener el dinero en cuenta en minutos, sin papeleos ni llamadas. Ideal si tu necesidad es inmediata.
Después del primer préstamo, los costes son altos, así que conviene no repetir.
PROS:
- Hasta 300€ gratis si devuelves a tiempo
- Ingreso muy rápido
CONTRAS:
- Costes elevados a partir del segundo uso
- Penalizaciones por impago
MoneyMan: plataforma clara y préstamo gratuito inicial
MoneyMan también ofrece hasta 300€ sin intereses para nuevos clientes. Su plataforma digital es intuitiva y permite hacer seguimiento del préstamo en tiempo real. También permite ingresos exprés con coste adicional.
Una buena opción si valoras la transparencia y el control desde el móvil.
PROS:
- Plataforma fácil de usar
- Hasta 300€ sin comisiones ni intereses
CONTRAS:
- Comisión por ingreso rápido
- Promoción válida solo una vez
Wandoo: préstamo rápido con condiciones claras, pero sin opción gratuita
Wandoo permite solicitar hasta 300 € en la primera operación, con plazos de devolución de entre 7 y 35 días. El proceso es totalmente online, sin papeleos ni llamadas, y la respuesta suele ser rápida. Sin embargo, no ofrece préstamos gratuitos para nuevos clientes: un crédito de 100 € a 35 días puede implicar devolver 144,45 €, lo que equivale a una TAE del 4.530 %. Es una opción válida si priorizas la rapidez y puedes asumir el coste.
El dinero llega por transferencia bancaria una vez aprobado, normalmente en menos de 24 h. Para solicitarlo basta con tener DNI, cuenta bancaria operativa y acceso a la banca online. No se requiere nómina, pero sí demostrar solvencia mínima.
PROS:
- Solicitud rápida y sin papeleo
- Hasta 300 € en el primer préstamo
- Tramitación 100 % online y segura
CONTRAS:
- No ofrece préstamo gratuito
- TAE muy elevada desde el primer día
Mejores tarjetas de crédito con pago a plazos
Nota: Revisa siempre TIN/TAE, comisiones (emisión, mantenimiento, retiradas), condiciones de promociones y tu capacidad de pago. El pago aplazado puede implicar costes elevados.
|WiZink Aplázame
|Condiciones
WiZink Aplázame
★★★★☆
Promos sin intereses y bono de bienvenida
Ideal para: aprovechar compras aplazadas sin intereses y un bono inicial, usando con disciplina.
|AXI Card
|Condiciones
AXI Card
★★★☆☆
Sin comisiones, cajeros gratis en zona euro
Ideal para: quien valora cero comisiones y sacar efectivo sin coste en la zona euro.
|Plazo Prime
|Condiciones
Plazo Prime
★★★★☆
Cashback y sin comisión de apertura
Ideal para: compras del día a día con cashback, usando el aplazado con moderación.
WiZink Aplázame: 3 compras al año sin intereses ni comisiones
Esta tarjeta permite aplazar hasta tres compras al año entre 150€ y 750€, en 3 o 6 meses, sin intereses ni comisiones. Si el electrodoméstico entra dentro de ese rango, es probablemente la opción más económica si ya tienes aprobada la tarjeta.
Además, incluye un bono de 40€ si gastas 300€ en los primeros tres meses.
PROS:
- Aplazamiento sin costes en compras puntuales
- Bono de bienvenida en efectivo
CONTRAS:
- Sin comisión de emisión ni mantenimiento
- Resto de compras con interés si eliges pago flexible
AXI Card: tarjeta sin comisiones, con requisitos exigentes
AXI Card ofrece hasta 1.000€ de crédito sin comisión de emisión, mantenimiento ni renovación. Si no la usas, no pagas. Además, permite retiradas en cajeros sin comisión propia.
El punto débil: exige ingresos mínimos de 800€, buen historial crediticio y perfil laboral estable.
PROS:
- Tarjeta gratuita si no se usa
- Sin comisiones en pagos o retiradas
CONTRAS:
- Requisitos estrictos para aprobar
- No apta para personas en ASNEF o sin ingresos fijos
Plazo Prime: tarjeta + línea de crédito con cashback
Plazo Prime combina una tarjeta Mastercard con una línea de crédito entre 700€ y 5.000€. Incluye reembolsos de hasta el 15% en marcas asociadas y 3% en supermercados. Eso sí, la TAE es del 24,45% y hay requisitos de edad, ingresos y ubicación.
Puede ser interesante si necesitas financiar una compra mayor y aprovechar los descuentos, pero no es apta para todo el mundo.
PROS:
- Cashback atractivo en compras habituales
- Hasta 5.000€ de crédito
CONTRAS:
- TAE elevado
- No disponible para residentes en islas o perfiles con ingresos bajos
¿Qué opción te conviene más según tu situación?
No hay una única respuesta correcta. Todo depende de cuánto dinero necesitas, en cuánto tiempo puedes devolverlo y qué perfil financiero tienes. Veamos:
- Si necesitas menos de 300€ y puedes devolverlo el mes que viene, el minicrédito gratuito de Vivus, MyKredit o MoneyMan puede ser la opción más barata. Eso sí: revisa bien las condiciones y evita retrasarte.
- Si ya tienes una tarjeta aprobada o puedes solicitar una sin urgencia, WiZink Aplázame es ideal para aplazar una compra puntual sin intereses. Ojo: solo puedes usar esa ventaja tres veces al año.
- Si necesitas más margen de devolución o vas a hacer varias compras seguidas, una tarjeta como Plazo Prime te da mayor capacidad, aunque con intereses más altos. Puede tener sentido si compensas con los cashback y sabes controlar el gasto.
- Si tienes ingresos bajos, historial imperfecto o necesidad inmediata, los minicréditos serán más accesibles, pero más peligrosos si no devuelves a tiempo. Solo recomendables si sabes exactamente cuándo podrás pagar.
Financiar un gasto urgente no tiene por qué salir caro, pero elegir mal sí. Comparar, leer condiciones y anticipar cómo vas a devolver es lo que marca la diferencia.
Errores comunes al financiar un imprevisto doméstico
Cuando algo se rompe en casa, el mayor error es decidir con prisas. Estas son algunas de las trampas más frecuentes que deberías evitar:
- Suponer que todos los minicréditos gratuitos son iguales. Algunos te cobran por ingreso inmediato, otros aplican penalizaciones ocultas si devuelves un día tarde.
- Usar una tarjeta a plazos como si fuera una solución sin coste. El pago aplazado puede generar TIN de dos cifras y TAE superiores al 20%. Si solo pagas la cuota mínima, puedes pasar meses pagando intereses.
- Confiar en que “ya verás cómo lo pagas”. Sin un plan claro de devolución, cualquier crédito es un riesgo. No deberías financiar ni 100€ si no sabes cómo lo vas a devolver en 30 días.
- Pedir más dinero del necesario. Por “tener margen”, muchas personas acaban con una cuota más alta de la que pueden asumir. Pide solo lo que realmente necesitas.
¿Qué debes saber antes de pedir un crédito para un electrodoméstico?
¿Qué es más barato, un minicrédito o una tarjeta de crédito a plazos?
Si puedes devolver el dinero en 30–35 días y es tu primer préstamo, el minicrédito gratuito suele ser más barato. Si necesitas más tiempo o prefieres fraccionar pagos, busca tarjetas con promociones sin intereses.
¿Qué pasa si me retraso en la devolución del minicrédito?
Los intereses y penalizaciones se disparan. Puedes pasar de devolver 300€ a más de 400€ en muy poco tiempo. Nunca te retrases.
¿Qué tarjeta tiene mejores condiciones si quiero aplazar una sola compra?
WiZink Aplázame. Te permite aplazar tres compras al año sin intereses. Siempre que la compra esté entre 150€ y 750€, es una de las opciones más económicas.
¿Puedo pedir una tarjeta y usar un minicrédito a la vez?
Sí, pero no deberías. Si necesitas dos productos financieros distintos para cubrir un solo gasto, es señal de que estás tensionando tus finanzas. Mejor buscar otra solución.
Conclusión: pide dinero si lo necesitas, pero no firmes con los ojos cerrados
Una lavadora rota no debería ser el origen de un problema financiero mayor. Y, sin embargo, elegir mal un minicrédito o una tarjeta puede acabar saliéndote más caro que el propio electrodoméstico.
Antes de decidir, haz lo que muchos no hacen: compara productos, revisa las condiciones reales, calcula tu capacidad de devolución y valora si puedes esperar unos días. El dinero fácil no es gratis. Lo urgente no siempre justifica lo caro.
La mejor financiación no es la más rápida, sino la que puedes pagar sin sobresaltos.
Estos artículos están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.