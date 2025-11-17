El Ibex 35 pierde los 16.200 puntos

Caídas generalizadas dentro de un Ibex 35 que en su conjunto corrige un 1,15%. A pesar de este descenso, destacan las acciones de Solaria, con un espectacular incremento del 16,4% tras presentar unos resultados con un EBITDA de 71 millones, que conlleva un crecimiento del 7,2% sobre el segundo trimestre. Además, la fotovoltaica española obtuvo un beneficio neto de 141,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supera en un 148% lo obtenido en el mismo periodo del 2024. La revalorización bursátil Year-to-date de Solaria alcanza el 110%.

Santander retrocede un 2,3% tras anunciar que amortizará de manera anticipada la emisión de unos bonos contingentes convertibles emitidos en 2020 por un valor de 1.033 millones de euros. Por su parte, Telefónica ha anunciado un ERE que todavía tiene que negociar con los sindicatos. El impacto del ERE se cifra en 2.000 millones de euros de desembolso por parte de la compañía, afectando a 6.000 personas y con el objetivo de reducir los costes fijos del grupo a largo plazo.

Apertura con tono bajista en Wall Street, especialmente en S&P 500 y Russell 2000, que descuentan un 0,6% y un 0,9% respectivamente. El sentimiento sigue siendo pesimista debido al giro a la baja en las expectativas de recorte de tipos por parte de la Fed para el mes de diciembre (43% de posibilidades). Este tono se ha visto agudizado por los débiles informes de empleo estadounidense, que han llegado con retraso por el cierre del gobierno durante 43 días. A nivel corporativo sobresale Alphabet, con una subida del 4,2% tras conocer que Berkshire Hathaway mantiene una posición de 4.900 millones de dólares, convirtiéndola en la décima mayor posición de su cartera. Por su parte, Nvidia retrocede un 1,8% ante la incertidumbre por sus resultados trimestrales, que se publicarán este miércoles.

La ausencia de nuevas noticias que incrementen la tensión en el tablero geopolítico genera una caída del 0,8% en el precio del oro, que se aproxima al soporte psicológico de los 4.000 dólares.