España mantiene su inflación por encima de la media europea

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en enero en el 2,5%, una décima por encima del dato de diciembre de 2024, lo que supone el cuarto repunte consecutivo del dato y el mayor aumento de los precios desde julio del año pasado, en gran medida por la fuerte aceleración de la subida del coste de la energía, lo que sitúa la tasa de inflación española muy por encima de la media europea, cuatro décimas, tras cerrar el primer mes del año en el 2,9%. Para el conjunto de la Unión Europea (UE), el IPC repuntó una décima, situándose en el 2,8%, también el mayor alza de los precios desde junio de 2024 y por debajo del índice nacional.

Así lo constata Eurostat, que apunta en la zona euro el coste de la energía registró una subida interanual del 1,9%, frente al incremento del 0,1% del mes anterior, lo que representa el mayor aumento desde abril de 2023. El precio de los alimentos frescos se encareció en enero un 1,4% anual, dos décimas menos que en diciembre de 2024, mientras que los bienes industriales no energéticos subieron un 0,5%, en línea con el dato anterior. No obstante, los servicios fueron el componente con el mayor aumento de precios en enero -un 3,9%, una décima menos que en diciembre-, seguido de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco (2,6%, tres décimas menos); la energía (1,9%); y los bienes industriales no energéticos (0,5%, igual que en diciembre). Si se excluye del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual fue del 2,6%, una décima inferior al dato de diciembre de 2024 y el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

España, con su 2,9%, se situó justo en la mitad de la tabla europea, aunque por encima de la media en la eurozona (2,5%) y de las tasas de otras grandes economías del euro, como Alemania (2,8%), Francia (1,8%) e Italia (1,7%). Las mayores tasas de inflación interanual en la UE se observaron en Hungría (5,7%), Rumanía (5,3%), Croacia (5,0%), Bélgica (4,4%), Polonia (4,3%) y Eslovaquia (4,2%). También registraron aumentos de precios superiores a la media del euro Bulgaria y Estonia (3,8% ambas), Lituania y Austria (3,4%), Grecia y Letonia (3,1%), Países Bajos (3%), República Checa y Chipre (2,9% todas ellas) y Portugal (2,7%). Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Dinamarca (1,4%), Irlanda y Finlandia (1,7% todas ellas); y se situaron por debajo de la media en Malta (1,8% ambas), Suecia (2%), Eslovenia (2,3%) y Luxemburgo (2,4%).

En cuanto a la tasa de inflación subyacente - que excluye la energía y los alimentos frescos-, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, se situó en enero en el 2,7%, en línea con la subida de los últimos cinco meses. Esta cifra está tres décimas por encima de la española (2,4%).

La mayoría de los países se mantiene todavía por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la tasa se situará en el objetivo del 2% a medio plazo a lo largo de este año, aunque ya reconoce que las fricciones en el comercio global podrían hacer más incierto el rumbo de la inflación.