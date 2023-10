Esta es la ayuda de casi 500 euros que recibirán los desempleados

Más de 2,8 millones de personas en nuestro país se situaron en la cola del paro al cierre del tercer trimestre del año, y es que la pérdida de empleo es una situación a la que muchas personas se han tenido que enfrentar alguna vez en su vida. Estos desempleados cobran el conocido paro, una prestación por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), aunque esta no es para siempre, sino que su duración es limitada, pudiéndose cobrar hasta un máximo de 720 días. Pasado ese tiempo, hay algunas personas en nuestro país que no consiguen reincorporase al mercado laboral, sumándoles a la cola del paro de larga duración, como es el caso de los trabajadores de avanzada edad, que se enfrentan a ofertas de empleo limitadas o incluso inexistentes. Entonces, ¿qué ocurre cuándo se agota el paro y siguen sin encontrar trabajo?

El SEPE otorga un subsidio para mayores de 52 años y va dirigido a aquellos trabajadores que han agotado por completo la prestación por desempleo, que no pueden acogerse a una jubilación anticipada y además no disponen de rentas que les permitan vivir dignamente. La cuantía mensual de este subsidio es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), por lo que en 2023 se sitúa en los 480 euros (80% de 600 euros).

Este subsidio puede cobrarse de manera indefinida hasta que el trabajador encuentre un nuevo empleo o bien alcance "la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social", tal y como explican desde la página web del SEPE.

No obstante, para ser beneficiario de este subsidio es necesario cumplir con un requisito esencial: presentar la Declaración Anual de Rentas, también conocida como el certificado DAR. Se debe "tramitar la declaración anual de rentas a los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años para continuar percibiendo el subsidio, siempre que se mantengan los requisitos inicialmente exigidos durante su percepción", explica el SEPE. Esta declaración debe presentarse al año de comenzar a cobrar el subsidio. Cuando se cumplan los 12 meses, los perceptores tienen 15 días hábiles para presentar ese documento.

Además de este trámite esencial, también será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar desempleado.

-Estar inscrito como demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación por desempleo.

- Cumplir el acuerdo de actividad que está incluido en la solicitud de subsidio.

-Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del SMI. Si no cumpliera este requisito en la fecha del hecho causante, podrá acceder al subsidio si lo cumple y lo acredita dentro del plazo de un año desde entonces.

-Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio. No obstante, este requisito no es imprescindible. “Si en la fecha en que se encuentre en alguno de estos supuestos no hubiera cumplido la edad de 52 años, pero desde dicha fecha permaneciera inscrito o inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo, podrá solicitar el subsidio cuando cumpla esa edad”, señala el SEPE. Además, no se tendrán en cuenta las posibles interrupciones inferiores a 90 días o que correspondan a periodos de actividad por cuenta propia o ajena.

-Acreditar que reúne todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación (es decir, haber cotizado al menos 15 años, de los cuales 2 años han de estar dentro de los últimos 15).

-Haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral.