Estas son las 10 cosas que debe saber sobre la instalación de placas solares en una comunidad de vecinos

Los precios de la electricidad todavía a niveles elevados y una mayor preocupación por el medioambiente ha provocado que cada vez más personas apuesten por el autoconsumo energético y que las comunidades de propietarios se planteen la instalación de placas fotovoltaicas para reducir el gasto en electricidad en las zonas comunes del edificio. Ante este escenario, desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) han elaborado -en colaboración con Madrid 360 Solar, Madrid Futuro, IDAE, Fenercom y el asesor técnico fotovoltaico Martín Ponsá- una guía práctica, donde se recogen las consultas más frecuentes al respecto.

¿Quiénes están obligados a pagar la instalación?

Todos los propietarios contribuirán al pago de esta instalación, en función del importe de la instalación y si es aplicable lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que establece lo siguiente: "la realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común (...)".

No obstante, en el caso de que sea una instalación de uso privativo, solo pagarán aquellos que hubiesen votado expresamente a favor del acuerdo.

¿Cómo se calcula el gasto de esta instalación?

El artículo previamente mencionado también establece que el acuerdo podrá aprobarse por mayoría simple, siempre y cuando su importe repercutido anualmente no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes (una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación).

Para proceder a su cálculo, se deberá tener en cuenta el presupuesto de la instalación, presupuesto vigente de la comunidad en el momento de adoptarse el acuerdo y la financiación.

"No hay forma de calcularlo con certeza toda vez que el plazo de resolución de la solicitud varía entre los 12 y 30 meses", explica CAFMadrid en su guía.

¿Cuántos vecinos deben estar de acuerdo para la instalación?

La instalación de las placas solares en la comunidad es única con doble uso -común y de aprovechamiento privativo con el excedente- y puede aprobarse como un acuerdo marco por un tercio de los vecinos o mayoría simple.

Si se hace una instalación para consumo comunitario, ¿cómo se repercute el excedente al consumo privado?

El sobrante del consumo comunitario se puede verter a la red y las comercializadoras valoran ese excedente y lo descuentan en las facturas de los particulares, según los porcentajes que se les haya facilitado.

¿Dónde se deben instalar las placas fotovoltaicas?

El lugar "idóneo" para ello es en la cubierta, ya que así se aprovechará mejor la luz solar, aunque también se podrán instalar en terrazas o balcones, si la orientación lo permite para las instalaciones privativas.

No obstante, la instalación en fachada podría implicar tener que hacer una ampliación del proyecto, exigido últimamente por los ayuntamientos, en el que aparezcan estas nuevas instalaciones.

¿Cómo se puede saber si en un edificio se pueden instalar placas?

En el caso de que el edificio esté protegido en su totalidad, no se podrán instalar estas placas, aunque si lo está parcialmente, dependerá de las zonas en las que no se pueden colocar. Si el edificio no tiene ningún grado de protección pero algún inmueble del entorno sí, la propiedad podría poner impedimentos a este tipo de instalaciones para evitar que se modifique la estética de la zona.

¿Qué tipo de panel conviene instalar?

Actualmente en las comunidades de propietarios se suelen instalar placas moncristalinas, ya que son más eficientes que las policristalinas y su relación eficiencia/coste es muy buena.

¿Cuántos KwH produce un panel solar?

Las potencias variarán en función del tipo de panel, aunque oscilan entre los 250w y 550w. En el caso de que un panel de 450w reciba durante un día cinco horas de sol directo, esto sería igual a 2,25 kWh al día.

¿Hay alguna forma de realizar una instalación sin desembolso de dinero?

Hay empresas que montan la instalación fotovoltaica con los gastos a su cargo y después ceden energía a la comunidad en pago por el alquiler de la cubierta. Esta es una buena opción si no se quiere adelantar dinero.

¿Qué mantenimiento necesitan estas instalaciones?