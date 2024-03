Estos son los errores más comunes al hacer el borrador de la declaración de la Renta

La cita anual de los contribuyentes con la Agencia Tributaria comenzará el próximo 19 de marzo, día en el que se abrirá el plazo para acceder al borrador de la Renta a través de la sede electrónica. El periodo de presentación estará abierto hasta el 1 de julio, fecha en la que concluirá la Campaña de la Renta 2023-2024.

No obstante, este es un proceso tedioso que a muchos contribuyentes se les atraganta. Por ello, para evitar problemas, son muchos los que deciden poner estas tareas en manos de gestorías y así despreocuparse de ello. Sin embargo, otros tantos deciden hacerlo por cuenta propia y, a medida que avanza el plazo, cometen errores que, en su mayoría, se atribuyen a las prisas y acaban pudiendo subsanarse.

Por eso, aquí presentamos una lista de los errores más comunes a la hora de presentar el borrador de la declaración de la Renta.

1. No pedir el borrador porque no estás obligado a declarar

En muchas ocasiones, cuando el contribuyente gana menos de 22.000 euros al año procedentes de un solo pagador, al no estar obligado a presentar la declaración de la Renta, no lo hace. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que, pese a no estar obligado a hacerlo, al contribuyente le acaba conviniendo hacerlo, puesto que los números les salen a cuenta.

Estos datos se pueden comprobar al cumplimentar el borrador y, en caso de no acabar interesado, con no presentar el borrador sería suficiente.

2. Confirmar el borrador sin revisar

Autorizar el borrador sin revisar todos los datos es el mayor de los errores, así como el más común, a la hora de realizar la declaración de la Renta. De hecho, este error puede afectar al resultado final de la Renta e, incluso, puede ser objeto de sanción al contribuyente si se ha incluido un dato incorrecto.

Por lo tanto, antes de presentar el borrador hay que prestar especial atención a datos como los personales, fiscales, deducciones y gastos, etc.

3. El paro también cuenta

El Estado cuenta como un segundo pagador, por lo que si una persona trabajó unos meses pero también cobró el subsidio por desempleo, esta tendrá dos pagadores en la Renta y, si llega al mínimo de 15.000 euros anuales, estará obligado a declarar.

4. La segunda residencia también se incluye

El apartamento en la playa, la casa de la montaña o cualquier otra segunda residencia debe incluirse en la declaración de la Renta, aunque el cómo dependerá del uso que se le de:

Si se utiliza para el uso personal , se tendrá que incluir como una imputación de rentas inmobiliarias y se tributa el 2% del valor del inmueble.

, se tendrá que incluir como una y se tributa el 2% del valor del inmueble. Si se utiliza como inversión y se pone en alquiler, esta casa tributa como un rendimiento del capital inmobiliario en el IRPF y se tendrá que pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles por la vivienda. Además, si el inquilino utiliza este inmueble como su residencia habitual, el contribuyente podrá aplicarse una reducción de hasta el 60%.

5. Incluir a los hijos que ya la han hecho por su cuenta

Hacer la declaración de la Renta con los hijos conlleva muchos beneficios, como la reducción del mínimo familiar o la deducción por maternidad o por gastos educativos, entre otros. No obstante, se podrá hacer la declaración con los hijos de hasta 25 años, pero solo mientras sean económicamente dependientes del contribuyente, es decir, siempre y cuando cobren menos de 8.000 euros al año y no presenten su declaración por separado.

6. No incluir cambios en la situación personal

Hacienda no puede tener constancia de los cambios en la situación personal del declarante, por ello, si el contribuyente se ha casado o divorciado y el borrador del IRPF no lo refleja, debería incluirlo.

De este modo, si la persona se ha divorciado y paga alguna pensión de cualquier tipo, también debería quedar reflejado en la declaración de la Renta porque desgrava.

7. Deducciones por maternidad

Otro error muy común está relacionado con las deducciones por maternidad. Si la contribuyente tiene un hijo menor de tres años, esta tiene derecho a una reducción de 1.200 euros por hijo que, si la solicitante desea, podrá cobrar de manera anticipada a razón de 100 euros al mes.

Además, también podrán aplicar a esta deducción ambos progenitores si son del mismo sexo, el padre o tutor del menor en caso de fallecimiento de la madre, y el padre o tutor cuando la guarda y custodia se le atribuya de forma exclusiva.

8. Deducciones por familia numerosa

Las familias numerosas tienen un tratamiento especial en la declaración del IRPF. El importe máximo de reducción para estas familias oscilará entre los 1.200 y 2.400 euros por cada hijo, en función de la categoría de la familia numerosa.