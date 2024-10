Estos son los jubilados que cobraran hasta 6.350 euros en el mes de noviembre

La navidad se acerca y con ella la paga extraordinaria. Para los pensionistas noviembre es un mes clave, ya que a diferencia de los trabajadores en activo, estos perciben esta paga a finales de este mes, lo que les permite afrontar con mayor holgura los gastos asociados a la temporada navideña. Este doble ingreso se compone de la paga ordinaria de noviembre más la paga extra de invierno.

En consecuencia, algunos pensionistas recibirán el próximo mes la significativa suma de 6.350,08 euros brutos, correspondiente a la pensión máxima permitida por el sistema de pensiones en España (3.175,04 euros brutos distribuidos en 14 pagas). De este modo, quienes perciban la pensión máxima de jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad obtendrán en noviembre dicha cuantía que se ajustará en su importe neto tras aplicarse las deducciones correspondientes por IRPF.

Diferencias en las pensiones de incapacidad permanente

Es relevante mencionar que no todos los pensionistas reciben pagas extraordinarias, 14 pagas anuales. Aquellos con incapacidad permanente cuya incapacidad se debe a un accidente laboral o una enfermedad profesional ven prorrateadas sus pagas a lo largo de los 12 meses del año; es decir que, aunque reciben el mismo importe anual, no se benefician de ese incremento puntual en noviembre. Sin embargo, enfermedades comunes o accidentes no laborales sí perciben la paga extraordinaria en noviembre.

El sistema de pensiones español establece esta paga extra como un mecanismo para apoyar económicamente a los jubilados y pensionistas en momentos del año en los que los gastos suelen incrementarse. Cabe destacar que no todos los pensionistas reciben el mismo importe. Aquellos que no alcanzan las bases máximas de cotización perciben cantidades menores, lo que implica que sus pagas extraordinarias en noviembre son más modestas.

Además, la cantidad neta que se recibe finalmente depende de las deducciones fiscales que se aplican según la situación de cada pensionista. Las deducciones del IRPF varían en función de los ingresos totales y de las circunstancias personales de cada beneficiario.

¿Cuándo se recibe la paga extra?

La Tesorería General de la Seguridad Social ha establecido que la paga extra de noviembre se abonará el lunes 25 de noviembre de 2024. Ese día, los pensionistas que cumplan con los requisitos verán reflejado en sus cuentas bancarias el ingreso de dos mensualidades, lo que les proporcionará un respiro económico significativo antes de la llegada de diciembre y sus gastos asociados.

Para muchos jubilados, esta paga extraordinaria no solo representa un aumento puntual en sus ingresos, sino también la posibilidad de planificar mejor sus gastos de cara a las fiestas navideñas. La combinación de ambas pagas en un solo mes les permite disponer de un mayor capital para cubrir los gastos extra que se presentan en esta época, como regalos, comidas y celebraciones familiares.