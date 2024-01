Estas son las cuantías de las pensiones no contributivas, mínimas contributivas y máximas en 2024

En 2024, la revalorización generalizada para todas las pensiones contributivas es del 3,8%, conforme a la inflación media interanual. No obstante, las mínimas contributivas y las no contributivas suben por encima de esta tasa para garantizar su suficiencia. En concreto, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementan un 6,9%, mientras que las mínimas contributivas lo hacen entre un 5,3% y un 6,9%, a excepción de tres casos: las mínimas de viudedad con cargas familiares y las de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años, que suben un 14%, y la prestación especial de orfandad, que sube un 8%. A continuación, puede consultar las cuantías oficiales de las pensiones no contributivas, las mínimas contributivas y la máxima en 2024.

Pensión máxima del sistema

Los pensionistas que cobren la pensión máxima podrán llegar a ingresar 3.175,04 euros al mes (44.450,56 euros anuales), un 3,8% por encima de los 3.059,23 euros al mes de 2023 (42.829 euros al año en 14 pagas).

Pensiones no contributivas

Con la subida del 6,9%, las pensiones no contributivas de jubilación quedan así en 2024, según recoge el Imserso:

-Pensión íntegra no contributiva de jubilación: en 2023, 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año); en 2024, 517,90 euros mensuales (7.250,60 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación del 25%: en 2023, 121,15 euros mensuales (1.696,14 euros al año); en 2024, 129,48 euros mensuales (1.812,65 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 411,91 euros al mes (5.766,74 euros anuales); en 2024, 440,22 euros mensuales (6.163,01 euros).

-Pensión no contributiva de jubilación con tres beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 387,68 euros al mes (5.427,52 euros al año); en 2024, 414,32 euros mensuales (5.800,48 euros).

-Pensión íntegra no contributiva de invalidez: en 2023, 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año); en 2024, 517,90 euros al mes (7.250,60 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez del 25%: en 2023, 121,15 euros mensuales (1.696,14 euros al año); en 2024, 129,48 euros al mes (1.812,65 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: en 2023, 726,92 euros mensuales (10.176,81 euros anuales); en 2024, 776,85 euros al mes (10. 875,90 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 411,91 euros al mes (5.766,88 euros al año); en 2024, 440,22 euros mensuales (6.163,01 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con tres beneficiarios en la misma unidad familiar: en 2023, 387,68 euros mensuales (5.427,52 euros al año); en 2024, 414,32 euros al mes (5.800,48 euros al año).

Pensiones mínimas contributivas

Las pensiones mínimas contributivas también suben por encima de la inflación para garantizar su suficiencia, pero lo hacen de forma dispar. Las cuantías confirmadas para 2024 son las siguientes, según recoge el último decreto de medidas anticrisis:

-Jubilación con menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 12.682,60 euros al año (905,90 euros mensuales); en 2024, 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). Un 14% más.

Sin cónyuge: en 2023, 10.256,29 euros al año (732,60 euros mensuales); en 2024, 10.808 euros al año (772 euros mensuales). Un 5,3% más.

Con cónyuge no a cargo: en 2023, 9.695 euros al año (692,5 euros mensuales); en 2024, 10.215,80 euros al año (729,7 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Jubilación con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 13.526,80 euros al año (966,20 euros mensuales); en 2024, 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). Un 6,9% más .

. Sin cónyuge: en 2023, 10.963,40 euros al año (783,10 euros mensuales); en 2024, 11.552,80 euros al año (825,20 euros mensuales). Un 5,3% más .

. Con cónyuge no a cargo: en 2023, 10.406,20 euros al año (743,30 euros mensuales); en 2024, 10.966,20 euros al año (783,3 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Jubilación con 65 años o más procedente de gran invalidez:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 20.290,20 euros anuales (1.449,30 euros mensuales); en 2024, 21.698,60 euros anuales (1.549,90 euros mensuales). Un 6,9% más.

Sin cónyuge: en 2023, 16.445,80 euros anuales (1.174,70 euros mensuales); en 2024, 17.329,20 euros anuales (1.237,8 euros mensuales). Un 5,3% más.

Con cónyuge no a cargo: en 2023, 15.610 euros anuales (1.115 euros mensuales); en 2024, 16.448,60 euros anuales (1.174,9 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Gran invalidez:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 20.290,20 euros anuales (1.449,30 euros mensuales); en 2024, 21.698,60 euros anuales (1.549,90 euros mensuales). Un 6,9% más.

Sin cónyuge: en 2023, 16.445,80 euros anuales (1.174,70 euros mensuales); en 2024, 17.329,20 euros anuales (1.237,8 euros mensuales). Un 5,3% más.

Con cónyuge no a cargo: en 2023, 15.610 euros anuales (1.115 euros mensuales); en 2024, 16.448,60 euros anuales (1.174,9 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Incapacidad absoluta o total con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 13.526,80 euros al año (966,20 euros mensuales); en 2024, 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). Un 6,9% más.

Sin cónyuge: en 2023, 10.963,40 euros al año (783,10 euros mensuales); en 2024, 11.552,80 euros ala año (825,2 euros mensuales). Un 5,3% más.

Con cónyuge no a cargo: en 2023, 10.406,20 euros al año (743,30 euros mensuales); en 2024, 10.966,20 euros al año (783,3 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Incapacidad total para titulares de entre 60 y 64 años:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 13.526,80 euros al año (966,20 euros mensuales); en 2024, 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). Un 6,9% más.

Sin cónyuge: en 2023, 10.963,40 euros al año (783,10 euros mensuales); en 2024, 11.552,80 euros ala año (825,2 euros mensuales). Un 5,3% más.

Con cónyuge no a cargo: en 2023, 10.406,20 euros al año (743,30 euros mensuales); en 2024, 10.966,20 euros al año (783,3 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

Con cónyuge a cargo: en 2023, 8.082,20 euros anuales (577,30 euros mensuales); en 2024, 8.516,20 euros anuales (608,30 euros mensuales). Un 5,3% más.

Sin cónyuge: en 2023, 8.082,20 euros anuales (577,30 euros mensuales); en 2024, 8.516,20 euros anuales (608,30 euros mensuales). Un 5,3%.

Con cónyuge no a cargo: en 2023, 8.082,20 euros anuales (577,30 euros mensuales); en 2024, 8.443,40 euros anuales (603,10 euros mensuales). Un 4,4% más.

-Incapacidad parcial del régimen de accidente de trabajo (titular con 65 años):

Con cónyuge a cargo: ahora, 13.526,80 euros al año (966,20 euros mensuales); en 2024, 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). Un 6,9% más.

Sin cónyuge: ahora, 10.963,40 euros al año (783,10 euros mensuales); en 2024, 11.552,80 euros ala año (825,2 euros mensuales). Un 5,3% más.

Con cónyuge no a cargo: ahora, 10.406,20 euros al año (743,30 euros mensuales); en 2024, 10.966,20 euros al año (783,3 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Viudedad:

Con cargas familiares: en 2023, 12.682,60 euros anuales (905,90 euros mensuales); en 2024, 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). Un 14% más.

Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: en 2023, 10.963,40 euros anuales (783,10 euros mensuales); en 2024, 11.552,80 euros al año (825,2 euros mensuales). Un 5,3% más.

Titulares de entre 60 y 64 años: en 2023, 10.256,40 euros anuales (732,60 euros mensuales); en 2024, 10.808 euros anuales (772 euros mensuales). Un 5,3% más .

. Menores de 60 años sin cargas: en 2023, 8.306,20 euros anuales (593,30 euros mensuales); en 2024, 8.752,80 euros anuales (625,2 euros mensuales). Un 5,3% más.

-Prestación especial de orfandad:

Beneficiario único: en 2023, 9.800 euros anuales (700 euros mensuales); en 2024, 10.584 euros anuales (756 euros mensuales). Un 8% más.

Varios beneficiarios (a repartir): en 2023, 16.520 euros anuales (1.180 euros mensuales); en 2024, 17.841,60 euros anuales (1.274,4 euros mensuales). Un 8% más.

-En favor de familiares:

Por beneficiario: en 2023, 3.353 euros anuales (239,50 euros mensuales); en 2024, 3.533,60 euros anuales (252,4 euros mensuales). Un 5,3% más.

Un sólo beneficiario con 65 años: en 2023, 8.099 euros anuales (578,50 euros mensuales); en 2024, 8.534,40 euros anuales (609,6 euros mensuales. Un 5,3% más.

Un sólo beneficiario menos de 65 años: en 2023, 7.632,8 euros anuales (545,20 euros mensuales); en 2024, 8.043 euros anuales (574,5 euros mensuales). Un 5,3% más.

Por otra parte, el real decreto ley también detalla los límites de ingresos para el reconocimiento de complementos por mínimos que para las pensiones contributivas establece en 8.942 euros anuales (sin cónyuge a cargo) y en 10.430 euros anuales (con cónyuge a cargo).