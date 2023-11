Estos son los jubilados que cobrarán más de 6.000 euros en noviembre

Más de nueve millones de personas en nuestro país reciben una pensión contributiva de la Seguridad Social y es la de jubilación la prestación con más beneficiarios, ya que concentra 6,2 millones de pensionistas. La prestación económica por jubilación "trata de sustituir las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, única e imprescriptible, cuando el trabajador a causa de la edad cesa total o parcialmente en su actividad laboral", explica la Seguridad Social.

Los beneficiarios de esta pensión reciben 14 pagas, doce de ellas se reparten equitativamente por cada uno de los meses del año, y las dos restantes son las pagas extraordinarias que abona la Seguridad Social en el mes de junio y de noviembre. La Seguridad Social abona estas pensiones entre el día 1 y el 4 de cada mes, aunque la fecha del ingreso de este importe puede variar en función del banco del pensionista. Por tanto, lo más habitual es que entre el 22 y el 26 de cada mes los pensionistas reciban en su cuenta corriente el importe de su pensión. Por ello, la paga extra de Navidad llegará a finales del mes de noviembre.

La pensión que recibirán los jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo en el mes de noviembre será de 1.932,4 euros, 1.566,2 euros sin cónyuge y 1.486,6 euros con cónyuge no a cargo. Los mayores de 65 años con gran invalidez que tengan un cónyuge a cargo recibirán una pensión de 2.898,6 euros, 2.349,4 euros sin cónyuge y 2.230 euros con cónyuge no a cargo. Además, los jubilados menores de 65 años que tengan cónyuge a cargo recibirán este mes una pensión de 1.811,8 euros, 1.465,2 en el caso de no tener cónyuge o de 1.385 por cónyuge no a cargo.

Pero, ¿qué jubilados recibirán más de 6.000 euros este mes? La pensión más alta en 2023 es de 3.059,23 euros mensuales –42.829,29 euros anuales–, por tanto, aquellos que sean beneficiarios de esta pensión pública recibirán un máximo de 6.118,46 euros en el mes de noviembre, superando así la barrera de los 6.000 euros.

La pensión que recibirán estos jubilados podrá aumentar aún más si tienen derecho al complemento para la brecha de género, es decir, un plus en el caso de que no pudieran cotizar por al cuidado de los hijos y su pensión se haya visto perjudicada. La cuantía a recibir irá desde los 30,4 euros mensuales con un límite de "cuatro veces dicho importe", es decir, hasta un máximo de 121,60 euros. Este complemento también tiene paga extra en junio y noviembre. Por tanto, los jubilados que perciban la pensión máxima de 3.059,23 y además cuenten con cuatro hijos incluidos en la pensión –121,60 euros–, cobrarán a final de este mes de noviembre el doble, hasta alcanzar los 6.361,66 euros.