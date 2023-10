Europa se cree Supermán, pero la kriptonita la tienen los “Brics”

Holandés errante afincado en Menorca, ha trabajado en minas en medio mundo hasta convertirse en uno de los mayores expertos en minería climática y en paladín de la extracción responsable de los recursos que necesitamos para abordar la descarbonización.

-¿Cuánto más rompemos con el petróleo y el gas más minerales necesitamos?

-Sí, porque estamos en una transición que no es energética sino extractiva. Del carbón pasamos a necesitar cobre, del hidrógeno al platino. Pero al margen del petróleo y las renovables, necesitamos minerales críticos porque siempre necesitas equipamientos que necesitan esos minerales. Los dispositivos para explorar necesitan minerales críticos por el simple hecho de que hace dos siglos explotábamos seis minerales y ahora hay pocos elementos de la tabla periódica que no extraigamos. El término crítico depende de si lo tengo o no. En realidad, pocos minerales ahora mismo son críticos, es la propia minería la que está en un estado crítico. Tenemos urgencias y 10 años de promedio para operar una mina. No tenemos el tiempo suficiente para cumplir los compromisos climáticos.

-¿Corremos el riesgo de pasar de depender de la OPEP a hacerlo de un solo proveedor, como es China, que acapara el mercado de minerales críticos?

-Desde la invasión rusa de Ucrania hemos visto pactos de diferentes bloques y países para asegurar esos minerales críticos. Antes no estaba en las agendas, pero ahora lo está en todas. Pactos raros, como el de Corea del Sur con la India o Francia con Chile, todo para asegurar esas materias primas. Cuanto más avanzados es un país más prohibitivo es explotar las minas. Además, cambia muy rápido según las necesidades. Hace tres meses EE UU se dio cuenta de que necesitaba más cobre y lo hizo crítico. En cualquier caso, esto no es comprar patatas, sino materias primas a futuros así que puedes tener un pacto, pero nunca la seguridad de que se vaya a cumplir por que puede llegar China y comprar toda la producción pagando más. Y luego está la demanda, en 2025 va a haber más demanda de cobre que producción.

-¿No hay recursos?

-Cuando decimos que tenemos suficientes recursos minerales en la Tierra no sabemos si son económicamente factibles. Cuando estamos seguros de que sí, entonces pasan a ser reservas, pero luego aparece lo siguiente: si tenemos la capacidad de extracción y no la tenemos. Los minerales están ahí, pero hay un cuello de botella.

-Europa mantiene su reto de dejar de fabricar motores de combustión en 2035 y aún no tiene un plan concreto, ¿cuál debería ser?

-En estos momentos, ninguno de los líderes mundiales se ha hecho el “PCR climático”. No tienen interiorizado lo que son los minerales críticos. En la agenda 2030, los occidentales nos creemos Supermán, pero hay una kriptonita que son los minerales. Pues bien, los "Brics" son Lex Luthor. Ahora corremos a marchas forzadas, pero entre los líderes nadie recapacita sobre que la agenda es el cuento de Narnia. Es imposible. Al menos dentro de la UE ya se dan cuenta de que no es factible.

-¿Qué propone?

-En 2019, calculé mi huella de carbono por los 5 viajes internacionales que hice. Entonces decidí consolidar mi huella de carbono en 2030. Cambié de contrato eléctrico a uno renovable y mitigué colaborando con plantaciones en Congo la captura de carbono. Imagínate a Von der Leyen haciendo esto. Si lo hicieran, entonces la gente sí te creería. El problema es que se van a Davos con aviones particulares o a la COP de Glasgow a quemar diésel movilizando centenares de coches. Cuando no tienes interiorizado el problema es muy difícil afrontarlo. En UE se van dando palos, en EE UU al menos se dan zanahorias. Normal que la gente se eche encima. Lo que tendrían que hacer todos los ministros de la UE es colgar su huella de carbono en el portal de transparencia y lo que hacen personalmente para borrarla.

-Asegura que Europa va muy rezagada y que no llegamos, ¿en qué se basa?

Tenemos necesidades de minas para baterías y tenemos que identificar 28.000 proyectos mineros a 2030 si queremos cumplir con el compromiso de que el 10% de los minerales que consumamos provenga de la UE. Eso hace 86.000 proyectos minerales a 2040. Pues bien, las minas están donde están y el 35% de estos recursos metálicos están en España. Ni siquiera comparecemos en las cumbres sobre este tema y eso que ostentamos la Presidencia de la UE.

-¿Es una locura ser uno de los países de Europa con más litio y no extraerlo, y tener parados 30 proyectos?

-Total. Ponemos cualquier excusa para no explotar nuestros recursos. Pero la gente que tiene una mina cerca está más contenta, hay trabajo, desarrollo, vida... La que no está contenta es la ONG con sede en Salzburgo porque su negocio es montar follones. Las minas de hoy son más limpias que un aeropuerto.

-¿Qué es la minería climática?

-Transformar el concepto minero en algo más grande, no solo la explotación. En realidad, si ayudamos a reducir la huella de carbono todos podemos ser mineros climáticos. La minería fósil no trata de cambiar y la minería “verde” de limpiar y descarbonizar. La minería climática quiere descarbonizar el planeta. Si además hacemos negocio, pues bien. El término “verde” se ha podrido y cuando rascas mucho verde no es verde. Si la gente no tiene trabajo ni techo no hay transición, tiene que ser justa. La minería no es mala. Pensemos en todo lo que tocamos que no crece, desde un cepillo de dientes al rímel, todo eso es minería.

-Denuncia la hipocresía de Occidente...

-Sí, no hay más que ver la campaña contra las vacas. Todos dejamos huella, nosotros y nuestras mascotas también. Lo de la huella de las vacas es mentira porque lo que hay que ver es el balance. Cuando voy abriendo los cercados en los campos, las bacterias de las heces de las vacas se fijan en las raíces de las plantas y permiten que los hongos trasladen los micronutrientes. Hay que hacer un balance. Las vacas son mil veces menos contaminantes de lo que dicen.

- ¿Qué sentido tiene hacer el esfuerzo si el resto del mundo no nos acompaña?

La Agenda 2030 no ha sido votada. La han diseñado unos señores de izquierdas que jamás han estado en un lugar pobre, donde lo que se necesitan son empleos. Hacen esta carta a los Reyes Magos para todos, pero en India y China no creen en los Reyes Magos. El 80% del mundo tiene otros problemas. Esto va a llevar en Europa a una pobreza muy dura con incrementos de precios desmesurados que terminarán explotando.