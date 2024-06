Los analistas rebajan al 27% la probabilidad de que prospere la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell

El Banco Sabadell calcula en estos momentos que la opa lanzada sobre la entidad por el BBVA tendría una probabilidad de éxito del 27 %, ya que la prima ofrecida por el comprador se ha estrechado por una evolución de las acciones que obedece a razones más allá de esta operación. Desde el banco han declinado hacer comentarios, pero fuentes financieras al tanto de estas estimaciones consultadas por Efe argumentan que la revalorización de la acción del Sabadell desde que se conoció el interés del BBVA estaría apoyada en "múltiples factores", también en la buena evolución del resto del sector, y no sólo por la opa.

En el mismo sentido, la caída registrada por los títulos del BBVA se explicaría por las dudas sobre las elecciones en México y el futuro del país, además de por la propia oferta de compra lanzada a los accionistas del Sabadell. Desde el pasado 29 de abril, la víspera de que se conociera el interés del BBVA, la acción del Banco Sabadell ha subido un 6,9%, muy en línea con la de los bancos españoles comparables (mediana del 4,8% para CaixaBank, Bankinter y Unicaja). Eso les haría pensar que la acción del Sabadell no refleja ninguna prima significativa en relación a los bancos españoles comparables, a lo que se suma que los títulos de la entidad siguen cotizando con el mismo descuento frente a sus competidores que antes de la oferta.

Sin embargo, las acciones del BBVA han bajado un 13,2% desde el anuncio de la oferta y esa caída, a ojos de las mismas fuentes financieras, no se podría atribuir en exclusiva a la opa, ya que en ella estarían pesando la lectura negativa de los resultados en México, principal fuente de ingresos del BBVA. En este punto, destacan que los bancos mexicanos con los que compite BBVA (Banorte, Inbursa, Banregio, Banbajío) han bajado un 13,7 % en pesos o un 19,7 % en euros.

Siguiendo este mismo razonamiento de que en la cotización de las acciones del Sabadell y del BBVA hay otros motivos más allá de la opa, se podría pensar que si la oferta no prosperara, ambas compañías no tendrían que volver a cotizar necesariamente a los precios del día anterior a la propuesta de fusión. Lo más probable, argumentan las fuentes, sería que el mercado no asuma que la acción de Banco Sabadell bajaría hasta los 1,737 euros del 29 de abril, sino más bien hasta el entorno de los 1,82 euros, suponiendo una subida del 4,8 % como la de sus comparables.

De la misma manera, la acción de BBVA tampoco volvería a su precio de 10,9 euros antes de la oferta, sino que tal vez se situaría en línea con su precio actual, lo que refleja un valoración inferior debido a su exposición en México, pero aun así mejor que la de los bancos puramente mexicanos. Considerando todo esto, la probabilidad implícita que estaría dando el Banco Sabadell de que la opa lanzada por el BBVA concluyera con éxito se situaría en torno al 27 %.