Boom de empleo en el Black Friday, pero precario y con fecha límite: el 90% es parcial y el 80%, temporal

Las épocas de rebajas como el Black Friday son sinónimo de empleo, pero no de calidad. Así lo denuncia Comisiones Obreras. Según el sindicato, aunque el Black Friday será una puerta de entrada al mercado laboral, también lo será de salida, ya que el 80% de los contratos firmados en comercios -alrededor de 33.000- serán temporales, es decir, con fecha de caducidad, y el 90% a tiempo parcial, lo que se traduce en salarios bajos que no permiten en la mayoría de los casos ni llegar a fin de mes.

Además, pese a que las ventas crecen año tras años a gran velocidad, el empleo en comercios apenas aumentarán un 2% en 2025, según las estimaciones de CC OO, una cifra "insuficiente para el necesario refuerzo de unas plantillas que se ven abocadas a mayores cargas de trabajo, con horarios extenuantes y falta de tiempos de descanso", critica el sindicato. En concreto, tras el impacto negativo de la crisis de 2020, la recuperación económica ha dejado incrementos de hasta un 30% en la cifra de ventas y de más del 40% en la cifra de excedentes, pero esto solo se ha traducido en un aumento del 3% en las cifras de empleo.

En el caso concreto del comercio textil las cifras de personal remunerado caen un 6% desde la pandemia, unos 11.000 empleos, como consecuencia de un menor incremento de la cifra de negocios (4%), para conseguir mantener el aumento de los excedentes (8%), condicionados por una mayor inversión en I+D y logística realizada para transformar los modelos productivos.

Como primera actividad productiva, el comercio en España da empleo a más de 2,5 millones de personas, el 14,3% de la población asalariada, y genera un 12,8% del valor añadido bruto del total de la economía del país, en el que operan el 20% del total de las empresas (635.000 en el último año). En el caso del comercio textil, operan 60.000 empresas con 172.000 trabajadores asalariados, un 6% menos desde la pandemia, como indica el sindicato previamente.

El sindicato alerta de que el sector opera "con inmensas bolsas de empleo inestable, precario y mal retribuido bajo el pretexto de la estacionalidad. La parcialidad afecta al 31% de las plantillas en 2025", una alta tasa que el sindicato atribuye al uso del trabajo a demanda. "La figura del contrato indefinido fijo-discontinuo, cuyo uso se ha extendido gracias a la reforma laboral de 2021, apenas alcanza al 1% de las mismas", añade.

Mujeres, extranjeros y jóvenes, foco de la inestabilidad y precariedad laboral. El informe refleja que las mujeres representan el 70% de la fuerza de trabajo en el comercio textil y el 57% de las plantillas tienen una baja formación académica. Los trabajadores nacionalidad extranjera han aumentado un 11% en lo que va de año. Y en picos de ventas como las compras prenavideñas, navideñas y de rebajas, las personas más jóvenes son uno de los principales activos para las empresas.

Además, el sindicato denuncia que "pese a ser el primer nicho de empleo en nuestro país, el sector es de los peor retribuidos". Los trabajadores del comercio minorista perciben de media un salario bruto de 20.274 euros anuales, un 26% inferior al salario medio del conjunto de la economía. Con una brecha de género del 17%, las mujeres perciben 18.945 euros brutos anuales y sólo ganan un 14% más que el SMI.

Mientras, según los datos del sindicato, el gasto laboral de las empresas en el comercio textil se ha mantenido constante en los últimos años (16%), ha aumentado su excedente empresarial casi un 8% y se opera con un margen de beneficio del 9,7%.