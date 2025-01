La fecha en la que te vas a jubilar según tu año de nacimiento

En España, la edad de jubilación está evolucionando gradualmente debido a las reformas que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Desde el 2025, las reglas del juego cambian, y la fecha en la que podrás jubilarte dependerá de dos factores clave: tu año de nacimiento y los años que hayas cotizado. Te lo explicamos todo para que puedas planificar tu futuro con claridad.

Las reglas de la jubilación a partir de 2025

El año 2025 marca un punto de inflexión en la legislación de la Seguridad Social. Si has cotizado 38 años y 3 meses o más, podrás jubilarte a los 65 años. Sin embargo, si has cotizado menos de este periodo, tendrás que esperar hasta los 66 años y 8 meses. Este cambio responde a la necesidad de equilibrar el sistema en función de las contribuciones realizadas durante la vida laboral.

Cambios en 2026

En 2026, aunque el umbral de cotización se mantiene en 38 años y 3 meses, la edad de jubilación para quienes no alcancen este periodo de cotización aumenta ligeramente. Esto significa que si has cotizado 38 años y 3 meses o más, podrás retirarte a los 65 años, pero si no llegas a ese tiempo de cotización deberás esperar hasta los 66 años y 10 meses. Esta modificación gradual busca incentivar carreras laborales más largas y mayores aportaciones al sistema.

La gran transición de 2027

En 2027 se completa la transición hacia un modelo que premia a quienes hayan cotizado durante un periodo más prolongado. Aquellos que hayan acumulado 38 años y 6 meses o más podrán jubilarse a los 65 años. Por el contrario, quienes no alcancen ese tiempo de cotización tendrán que esperar hasta los 67 años. Este ajuste reflejaría el esfuerzo por adaptar el sistema a una sociedad donde la esperanza de vida es cada vez mayor.

¿Cómo saber cuándo te toca jubilarte?

Para saber exactamente cuándo podrás jubilarte, es crucial que tengas en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar, tu año de nacimiento, ya que determina en qué momento las nuevas normativas te afectan directamente. En segundo lugar, los años cotizados, ya que este factor influye directamente en si puedes retirarte antes o si debes esperar hasta el límite superior de edad.

Por ejemplo, si naciste en 1962 y acumulas 38 años cotizados antes de 2027, podrás jubilarte a los 65. Sin embargo, si naciste en 1970 y alcanzas la edad de jubilación después de 2027, necesitarás haber cotizado al menos 38 años y 6 meses para no retrasar tu retiro hasta los 67.

Planifica tu futuro

Entender cómo funcionan las nuevas reglas te ayudará a tomar decisiones informadas sobre tu vida laboral y tu jubilación. Si tienes dudas sobre tus cotizaciones o deseas ajustar tu plan, consulta con un asesor de la Seguridad Social o revisa tu informe de vida laboral. En un mundo donde la esperanza de vida aumenta y las carreras laborales se prolongan, planificar tu jubilación es más importante que nunca. Así podrás disfrutar de tu retiro con tranquilidad y seguridad financiera.