Figma traduce su plataforma al español, el idioma de su comunidad más numerosa

Puede que para quienes no están involucrados en el desarrollo y diseño de productos digitales Figma no suene de nada. Pero entre quienes se dedican a estas profesiones, Figma es, casi, una religión. Se trata de una plataforma de diseño y desarrollo colaborativo que, segúnLucie Bordelais, vicepresidenta de la empresa, marca la diferencia entre que los usuarios tengan una experiencia placentera o no.

Desde hoy, esta plataforma pasa a estar disponible completamente en español. Salvo el japonés, es la primera vez que esta empresa nacida en San Francisco hace 10 años adapta completamente su entorno a otro idioma que no sea el inglés (y eso que, según sus propios datos, el 85% de sus usuarios son de fuera de Estados Unidos). Y, por los datos que ha facilitado la empresa, tiene todo el sentido del mundo que el español haya sido uno de los primeros: de los 4.000 usuarios de su comunidad que hay repartidos en España, más de la mitad se concentran en Barcelona (que es la comunidad más numerosa), donde hoy la empresa lleva a cabo un gran evento para, entre otras cosas, anunciar esta traducción al español.

Cabe señalar que Figma también tiene previsto incorporar más idiomas a lo largo del presente año. Según la vicepresidenta, se trata de un ejercicio que no solo ha conllevado mucho trabajo, sino que responde al objetivo de ser más accesibles e internacionales

Diseño por principio

Figma asegura que España es un país importante para su negocio. Solo el año pasado se contabilizaron más de 1,5 millones de archivos Figma creados en España, y el promedio de edición diaria se sitúa en torno a los 34.000 archivos a nivel nacional.

Además, Bordelais aseguraba que la mitad del Ibex35 utiliza su plataforma de diseño, mencionando a Amadeus, Banco Sabadell, Cabify, SEAT, Repsol y Telefónica como alguno de sus clientes españoles.

La vicepresidenta aseguraba que aquellas empresas que tienen el diseño en el centro de su desarrollo de productos son las que acaban teniendo más éxito. “Airbnb es un claro ejemplo de la relevancia que se le da al diseño, precisamente por lo que impacta en la experiencia de usuario”, resaltaba, añadiendo también a Revolut como otro de estos ejemplos.

Eso sí, como buena plataforma colaborativa, en estos espacios de trabajo conviven otro tipo de profesionales, como desarrolladores. De hecho, solo un tercio de los usuarios de Figma son diseñadores, según los datos facilitados. “Muchos son desarrolladores para transformar el diseño en código”, relataba, asegurando que su plataforma ha permitido que esa transformación sea más ágil, sencilla y óptima.

Comunidad de usuarios

Según Figma, muchas de las prestaciones que hay en la plataforma o que se añaden no son invento de ellos, sino una respuesta a la demanda de sus propios usuarios.

Estos se reúnen muchas veces en comunidades. De hecho, en España hay seis de ellos, siendo la de Barcelona la más numerosa a nivel mundial. Para crear estas comunidades no se necesita un número determinado de personas, pero sí hacer un evento al menos una vez al año.

La plataforma puede usarse en modo navegador, pero también tiene una aplicación que se puede descargar en cualquier tipo de sistema operativo. En cualquier caso, todos los archivos y espacios de trabajo trabajan en la nube. Figma confía en AWS para estas labores. Cabe señalar que, pese a la importancia que Figma asegura que tiene el mercado español, la compañía va a mantener de momento todos sus activos en la región de Frankfurt y no planea una migración a la región cloud que AWS tiene en nuestro país.