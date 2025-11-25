El gasto en pensiones acelera a 27.120 millones por la extra de Navidad

La Seguridad Social ha abonado más de 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de personas en la nómina de noviembre, que ha ascendido a 13.720 millones de euros. Junto con la nómina, este mes también se abona la paga extraordinaria, por un importe de 13.399,7 millones de euros. En total, 27.120 millones en un solo mes. En noviembre del año pasado, la Seguridad Social destinó algo más de 25.500 millones a la nómina ordinaria y la extra de noviembre.

El envejecimiento de la población y la revalorización de las pensiones respecto a la inflación está acelerando el gasto en pensiones, una de las partidas más relevantes del gasto público: pasaremos de dedicar un 12,9% del PIB en 2022 al 16,1% del PIB en 2050, según las proyecciones de la Autoridad Fiscal (Airef).

El sistema ha dejado de ser estrictamente contributivo, sostenido por las cotizaciones, y necesitará de nuevo una contribución adicional vía presupuestaria, en concreto de 23.000 millones en 2026.

Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre, y no en diciembre como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio. La pasada extra de verano ya había escalado hasta los 26.776,94 millones de euros, un 6,37% más que el mismo mes del año pasado y de nuevo récord absoluto para un mes de junio.

De esta forma, el gasto total para el año rondará los 200.000 millones de euros.

La pensión media ya está en 1.316 euros

La pensión media del sistema, que engloba todas las clases, se sitúa en 1.316,7 euros al mes, lo que refleja un aumento del 4,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. La paga extraordinaria media de los pensionistas asciende este mes de noviembre a 1.288,1 euros.

Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional que corresponda.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.511,5 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año.

Aunque los hombres aún son mayoría entre los perceptores de pensión de jubilación (son el 59,1%), la presencia de mujeres ha aumentado 3,5 puntos porcentuales desde 2019, acorde con su incorporación paulatina al mercado laboral en las últimas décadas del siglo XX. En este sentido, la brecha en las pensiones se ha ido reduciendo en los últimos años, aunque todavía es patente: 1.728,5 euros al mes cobran de media los hombres por su jubilación y 1.208,9, las mujeres. A pesar de estos datos, en las nuevas altas de jubilación se percibe que la brecha se va estrechando. Si en 2019, las nuevas altas de pensión de hombres eran un 29,75% más cuantiosa que las de las mujeres, en 2025 esa diferencia ha bajado al 26,18%.

Por otro lado, la prestación media de jubilación por regímenes oscila entre los 2.911 euros del Régimen del Carbón y los 1.012,5 euros de las pensiones procedentes del Régimen de Autónomos. La pensión media de jubilación del Régimen General, la más habitual, es de 1.669,9 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 937,2 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.620,7 euros, según los últimos datos disponibles (octubre). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.725,9 euros al mes.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en octubre (último dato disponible) fue de 10,14 días en el caso de la pensión de jubilación y de 13,53 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Tres cuartas partes de la nómina, que asciende a 13.720,2 millones de euros, corresponden a pensiones de jubilación, que representan más el 73% del total (10.032,7 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.202,3 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.271 millones; la de orfandad, a 177,5 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones.

Aumentan las jubilaciones demoradas

Las últimas reformas realizadas en forma de incentivos voluntarios para acercar la edad real de jubilación a la edad legal están dando como resultado un aumento de las jubilaciones demoradas a la vez que un descenso en las anticipadas.

En conjunto, hasta octubre, último dato disponible, se han registrado 312.375 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,1% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. El 73,1% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13,3 puntos porcentuales más que en 2019.

Por otro lado, las jubilaciones anticipadas se mantienen en mínimos y representan el 26,9% de las nuevas jubilaciones, 13,1 puntos porcentuales menos que hace seis años, cuando representaban el 40%.

Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

En septiembre, 1.239.169 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 81,7% corresponden a mujeres (1.012.302). El importe medio de este complemento es de 75,1 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 24,5% corresponden a pensionistas con un hijo (304.139), el 48,5% de los beneficiarios, con dos hijos (601.503); el 18% lo percibe por tres hijos (223.083), y por cuatro hijos, el 8,9% (110.443).

Clases Pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.712,8 millones de euros en el mes de octubre (último dato disponible). En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 95,8 millones de euros (5,9% de variación anual).

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 734.700, que son 6.638 pensiones más que en octubre de 2024, con un crecimiento del 2% anual.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.