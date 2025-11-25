Consumo multa a Codere, Betfair, 888 y una treintena de operadores de juego on line con 33 millones

Ofensiva del Ministerio de Consumo contra los operadores de juego que han cometido infracciones graves de la de la normativa vigente de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), a los que ha sancionado junto a otra treintena de portales on line con más de 33 millones de euros, entre ellos Betfair, 888 y Codere. Así lo ha publicado el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha consignado seis denuncias muy graves dirigidas a operadores extranjeros que funcionan sin licencia en España -que deben afrontar sanciones de hasta cinco millones por operador y el bloqueo de sus páginas-, y otras 26 de carácter grave, que se imponen a operadores que aunque sí tienen la licencia en orden pero han incurrido en una infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego.

En lo que va de 2025 se han impuesto un total de 58 sanciones y cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar en línea. Entre los operadores multados con infracciones graves se encuentran, 888 Online, que tendrá que pagar 250.000 euros por incumplir los requisitos técnicos reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación y por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados. También Beatya Online, que ha sido multada con 300.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación.

A Betfair se le ha impuesto una multa de 100.000 euros por no cumplir sus obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores que marca la ley. Electraworks Ceuta pagará 512.000 euros por permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido, utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados y por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y los sistemas de comunicación. Es por este último motivo por el que también se sanciona a Codere, con una multa de 17.500 euros.

Los seis operadores que han sido bloqueados como consecuencia de infracciones muy graves son XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge y se les impone la sanción más alta, cinco millones a cada uno.

Desde 2021, Consumo ha impuesto 212 sanciones, con multas por un valor otal de 496 millones de euros.