Gimeno renuncia como consejero tras llegar a un acuerdo con El Corte Inglés

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aceptado la renuncia de Dimas Gimeno como consejero tras llegar hoy a un acuerdo entre las partes. En una nota remitida a Efe por el Grupo El Corte Inglés se indica que con el acuerdo se extingue toda relación jurídica de Gimeno con el Grupo El Corte Inglés.

El Corte Inglés celebraba este domingo su junta de accionistas en la que era la segunda parte del culebrón que el pasado 14 de julio acabó con la destitución de Dimas Gimeno como presidente de la compañía. En esta ocasión, todo apuntaba a que el consejo de administración propondría el cese de Gimeno como consejero, lo que le dejaría como accionista pero sin ningún poder de decisión. No obstante, fuentes cercanas a la negociación aseguran que hasta el último momento se iban a apurar las conversaciones para tratar de alcanzar una salida amistosa de Gimeno del consejo. «No hay acuerdo de momento, pero las puertas no están cerradas. No se sabe qué puede pasar de aquí a la junta pero aún hay tiempo para un pacto», señalaban a LA RAZÓN las mismas fuentes.

En cualquier caso, sólo había dos opciones dado que la continuidad de Gimeno en el consejo estaba descartada: dimisión o salida forzosa.