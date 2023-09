El Gobernador desde Frankfurt

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España –el mejor que ha tenido la institución–, miembro del Consejo de BCE, sin duda en un ejercicio de equilibrio de la institución, concedió una entrevista al principal diario financiero alemán, el Börsten Zeitung que la tituló con la expresiva frase del español: «Es bastante normal que no siempre estemos de acuerdo en todo». Hernández de Cos, no por casualidad, hablaba para alemanes, pero también para el resto de países del euro y, claro, para españoles. Su voz resonaba sobre mercados y gobiernos cuando quizá el BCE le debía algo por no haber elegido a Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, presidenta del Mecanismo Único de Intervención, preterida por la alemana Buch. Además, explicaba que, como miembro del Consejo del BCE, «los gobernadores no actúan como representantes nacionales o de sus respectivos bancos centrales, sino a título personal e independiente». Sin embargo, ninguno puede renunciar a su origen, ni a que sean identificados por su nacionalidad. Por eso, no es casual que un español del BCE diga en Alemania a los alemanes que «es pronto para hablar de recortes de tipos de interés», que se mantendrán como ahora «un tiempo suficientemente largo» y que «responderemos si la inflación resulta mayor de lo esperado, por ejemplo, debido a mayores ganancias o crecimiento salarial».

El gobernador del Banco de España, desde Frankfurt, también envía recados a varios gobiernos, reclama el fin de las medidas de apoyo energético –y si son imprescindibles, que sean más específicas– y recuerda que la política fiscal –de gasto a espuertas– debería ser «bastante más restrictiva» en 2024. Equilibrio, personal y del BCE, un equilibrio que «es sinónimo de actividad», decía también Piaget.