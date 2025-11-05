El Gobierno prepara una importante subida salarial para los funcionarios en 2026

El encarecimiento generalizado de los últimos años ha reducido la capacidad de compra de los ciudadanos en España. Pese a que el salario mínimo interprofesional (SMI) también ha ido en aumento —pasando de 965 euros en 2021 a los 1.184 euros actuales—, el encarecimiento de numerosos bienes y servicios ha hecho que ese incremento no se traduzca en un alivio real en los bolsillos.

Con este contexto, y para evitar que “los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”, el Gobierno tiene sobre la mesa una mejora salarial para los funcionarios. Esta propuesta fue tratada este miércoles entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO. Según el Ejecutivo, el aumento combinará una parte fija y otra vinculada a la evolución económica, beneficiando a tres millones y medio de trabajadores públicos.

La medida formaría parte de un plan plurianual que se extendería de 2026 a 2028, y cuyos detalles económicos se terminarán de negociar en una nueva reunión prevista para el 19 de noviembre. Tal y como adelanta El País, aún queda por concretar el margen presupuestario que autorizará Hacienda. Lo que sí garantiza el Gobierno es que los sueldos se ajustarán, como mínimo, al ritmo de los precios.

Demandas sindicales y calendario

“El objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”. Así lo subrayó la representante de UGT, Isabel Araque, quien dejó claro que “el año 2025 tiene que tener bien diferenciada la subida salarial. No puede quedar como un año de congelación”. Cabe recordar que el acuerdo anterior —firmado por CCOO y UGT, pero no por CSIF— fijaba los aumentos entre 2022 y 2024, por lo que los sindicatos reclaman que este año no quede sin actualización retributiva.

Desde Comisiones Obreras, Lucho Palazzo criticó la demora del Ejecutivo en poner en marcha este proceso, recordando que debería haberse vinculado a los nuevos Presupuestos del Estado. En cambio, Francisco Lama (CSIF) calificó los contactos de “positivos”, aunque lamentó que aún no se hayan concretado porcentajes. Entre sus peticiones, destacó mejoras en los sistemas de jubilación, la jornada laboral y el teletrabajo, además de pedir que el nuevo acuerdo tenga carácter retroactivo durante todo 2025.