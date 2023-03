El Gobierno propone elevar el tope a los alquileres al 3% en 2024 mientras define un nuevo índice de precios

Noticias relacionadas Tope Calviño se aleja de la propuesta para fijar un límite del 3% a la subida de alquileres en la Ley de Vivienda

Cambio de rumbo en el PSOE. El Gobierno quiere acabar la legislatura con la Ley de Vivienda aprobada, un medalla que solo podrá colgarse si consigue el apoyo de ERC y Bildu. Para ello, el Ejecutivo ha propuesto una subida temporal del tope a los alquiler del 3% en 2024, mientras se elabora un nuevo índice de precios, frente al límite del 3% permanente que pedían estos grupos políticos, según adelanta "El País".

Hasta final de 2023 el precio de los alquileres está blindado al 2%. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre de 2022 el nuevo decreto de medidas anticrisis, que prorroga el límite del 2% a la subida de los alquileres durante todo 2023. De esta manera, los propietarios de pisos alquilados siguen sin poder revalorizar el precio de la renta mensual más de un 2% durante todo este año. Esta medida, en vigor desde el pasado 29 de marzo, afecta a aquellos inquilinos que firmen contratos de renovación anual, ya que la actualización de la mensualidad no podrá superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que publica el Instituto Nacional de Estadística cada mes y que está topado en el 2%.

El ala socialista del Gobierno plantea que en 2024 ese límite para actualizar el precio de los arrendamientos se eleve del 2% al 3% y luego se establezca un nuevo tope en base a un índice de precios que aún está diseñándose. ERC y Bildu podrían valorar esta alternativa a su tope permanente del 3%, pero aún quedan varios flecos sueltos en la negociación de la Ley de la Vivienda, como una vía para limitar el precio de las viviendas que entran nuevas al mercado y que elevan su precio en el contrato de partida.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confirmó este jueves que el Gobierno limitará las subidas de los precios del alquiler de la vivienda "en el futuro" si considera que la situación "aconseja" hacerlo, y avanzó que el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y otros socios de investidura sobre la Ley de Vivienda está cerca de culminarse. Así lo afirmó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde fue preguntada por si el Gobierno topará los alquileres al 3% para 2024 como avanza "El País". Ante esta pregunta, respondió que ya "hay prácticamente un acuerdo" sobre el texto, aunque "todavía queda algún elemento" para cerrarlo y habrá que esperar hasta que se anuncie de forma definitiva el texto que se votará en las Cortes.

En este sentido, reconoció que el mercado de la vivienda español sufre una "anomalía" con respecto a otros países, "que está impidiendo el desarrollo de los proyectos personales vitales de muchas personas, fundamentalmente, los jóvenes, que siguen sin poder emanciparse por los elevadísimos costes que tienen los precios de adquisición y de alquiler en la vivienda". En este contexto, dijo que los dos socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, tienen "una prioridad absoluta en la necesidad de dar respuesta al problema de la vivienda en este país", y abrió la puerta a topar el precio de los alquileres al 3% para 2024.

"El Gobierno, cuando ha creído que las situaciones aconsejaban que se produjera de forma limitada una situación de tope a esos precios, así lo ha hecho", dijo en referencias a las medidas aprobadas durante la pandemia de la covid-19 y la guerra de Ucrania. "Y eso será lo que inspire también la política que vamos a desarrollar en materia de acceso al alquiler y en materia de acceso a la compra de vivienda", declaró. De hecho, fuentes conocedoras de las negociaciones confirmaron a Servimedia que la información es "correcta" y, por lo tanto, confirmaron así que el Gobierno prevé elevar al 3% el tope al precio del alquiler de vivienda para 2024.

No obstante, mientras que Montero da casi por hecho el acuerdo sobre la Ley de Vivienda con Podemos y los socios de investidura, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha replicado que eso no es cierto. Rufián ha explicado, por su lado, que el PSOE "está filtrando" que el acuerdo está hecho pero no es verdad; "hablan más con la prensa que con nosotros", ha señalado, para confirmar tan sólo que en las reuniones que han mantenido con los socialistas se ha hablado de poner un límite máximo del 3% al aumento de los alquileres en las zonas tensionadas pero no en los términos en los que se está publicando en los medios. Lo que no ha querido el portavoz es posicionarse sobre si se llegara a un acuerdo en el caso de que se fije ese tope del 3 % al argumentar que hablar fuera del marco de las reuniones "siempre es una mala cosa".

En este sentido, "El País" apunta que ERC y Bildu han presentado contrapropuestas y el Gobierno tiene ahora que contestar con esta nueva propuesta. Por el momento, no hay una fecha definida para volver a reunirse con estas formaciones pero sí hay conversaciones. En cambio, Podemos se muestra muy crítico con la idea de elaborar un nuevo índice de precios. A la formación morada no le convence que la elaboración del nuevo índice se haga una vez haya sido aprobada la ley, pero no hay una negativa clara porque no han recibido por escrito la propuesta.

Con esta nueva propuesta, el PSOE cambia de postura frente a la negativa de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que hace apenas unas semanas alejó la posibilidad de establecer en la Ley de Vivienda un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas "zonas tensionadas". "Yo creo que los ciudadanos lo que quieren de nosotros no es que demos mensajes que son fáciles y que en un momento dado pueden ser atractivos pero no resuelven los problemas", señaló en el programa "Els Matins", de TV3, recogida por Europa Press.