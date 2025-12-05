El Gobierno rectifica y asigna 400 millones de euros adicionales para cubrir la lista de espera del Plan Moves III

El Ministerio para la Transición Ecológica se ha visto obligado a asignar 400 millones de euros adicionales para cubrir las solicitudes pendientes de clientes que esperan las ayudas del Plan Moves III de 2025 para la adquisición de un vehículo eléctrico, que llevaban meses esperando una solución. El MOVES III de 2025 contaba en su inicio con una dotación de 400 millones de euros y la mayoría de las comunidades autónomas ya han agotado los fondos a su disposición y tienen listas de espera de peticiones de ayuda.

El IDAE, organismo dependiente del ministerio, ha confirmado a las comunidades autónomas de que se han ampliado los recursos presupuestarios asignados al Moves III y cubrir así esta deficiencia económica que el sector llevaba un tiempo reclamando.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que en 2026 el Gobierno impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico. Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesitan".

Otra de las medidas será una nueva dotación de 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector. Por último, el próximo año se pondrá en marcha un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra', es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.

Según las previsiones de los fabricantes, estos nuevos planes dispararán las matriculaciones de motos eléctricas un 26% el próximo año, hasta superar las 11.500 matriculaciones. Este dato será 12 puntos mayor que el crecimiento esperado para este ejercicio, del 14%, hasta los 9.123 vehículos. El sector valora positivamente que el Gobierno haya incorporado como reclamaba el sector que los usuarios no tengan que adelantar el importe completo y esperar (en algunos casos hasta dos años) para recibir el dinero.

Asimismo, estas ayudas serán gestionadas directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas. A falta de conocer el cómo, pues las ayudas son competencia de ellas, Velca considera que esto garantizará que ningún solicitante se quede sin ella por agotamiento de fondos en su comunidad. Además de los planes de ayudas públicas directas, este repunte de las motos eléctricas se enmarca en un contexto de transformación urbana. El aumento del número de ciudades con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) está actuando como catalizador pues la etiqueta ambiental, que determina el mayor o menor grado de accesibilidad para conducir en los centros urbanos, es ya uno de los principales factores en la decisión de compra.