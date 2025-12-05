El precio de la vivienda vuelve a crecer a ritmo de la burbuja en el tercer trimestre

El precio de la vivienda sigue creciendo a fuerte ritmo. En el tercer trimestre del año lo hizo un 12,8%, un nivel no visto en más de 18 años, desde el primer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, después de que en el trimestre anterior el repunte del 12,7 % ya representara la mayor subida en dicho periodo.

Con este nuevo acelerón, el precio de la vivienda encadena 42 trimestres al alza.

La fuerte inercia de los precios provocó que los de la vivienda de segunda mano, las más numerosas del mercado, se encarecieran un 13,4% entre julio y septiembre, lo que representa su mayor aumento desde el inicio de la serie histórica del INE. Las nuevas subieron un 9,7%, lo que supone que se desacelera 2,4 puntos respecto al trimestre anterior y registra su tasa más baja desde el cuatro trimestre de 2023.

Respecto al trimestre anterior, los precios de la vivienda mostraron una cierta contención y aumentaron un 2,9%.

Las subidas seguirán

"El fuerte ritmo de encarecimiento de la vivienda responde a la combinación de una demanda sólida que no deja de crecer, unas condiciones hipotecarias más favorables y una oferta muy limitada", asegura María Matos, portavoz y jefa de Estudios de Fotocasa.

"La senda de recortes de tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo en junio de 2024, hasta situarse en el 2% en septiembre de 2025, marca un cambio de rumbo en la política monetaria. El descenso del euríbor y la mejora de las condiciones de financiación han devuelto al mercado a un 21% de compradores que habían quedado fuera. Ahora, en muchos casos, resulta más barato comprar que alquilar. Esta situación representa una oportunidad para quienes llevaban tiempo esperando un entorno más propicio y volverán con fuerza al mercado. Sin embargo, esta mayor presión compradora se produce en un contexto en el que los precios ya venían registrando fuertes subidas desde 2022, lo que acelerará aún más el encarecimiento como consecuencia del nuevo empuje de la demanda”, explica Matos.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, cree también que esta situación de incrementos de precios "difícilmente" cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir "ningún cambio relevante".

Los precios de la vivienda subieron en todas las comunidades y ciudades autónomas en el tercer trimestre. Las mayores alzas se registraron en Murcia, con un repunte del 15%; y en Aragón, del 14,6%. Por encima de la media también se situaron Ceuta (14,5%), Melilla (14,5%), Castilla y León (14,4%), Madrid (14,2%), La Rioja (14,1%), Asturias (13,5%), Galicia (13,4%) y la Comunidad Valenciana (13,2%).

Las menores subidas fueron en Navarra, donde los precios crecieron un 10,9%; y en Cataluña, con un 11,3%.