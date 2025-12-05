¿Abre Mercadona el 6 de diciembre? Este será su horario en el Día de la Constitución

Mercadona se ha convertido en un verdadero gigante de la distribución. La cadena valenciana ha conseguido consolidar la lealtad de millones de clientes en España, especialmente en los últimos años. Prueba de ello es que el pasado ejercicio alcanzó una cuota de mercado del 29,5%, muy por delante de competidores como Carrefour (7,4%), Lidl (6,7%) o Dia (4,7%).

La cadena presidida por Juan Roig ha anunciado cambios en sus horarios habituales para diciembre, que cuenta con varias jornadas festivas en toda España. Y es que tan solo en este mes se concentran tres de los catorce días festivos que hay en nuestro país al año: el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad); seguidos de cerca por el Año Nuevo que tiene lugar el 1 de enero. Estas fiestas provocarán alteraciones en el servicio de sus más de 1.600 supermercados.

Este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, Mercadona abrirá con su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas, salvo en el País Vasco. En comunidades como Aragón, Navarra y La Rioja, los supermercados solo operarán hasta las 15:00 horas, mientras que en el resto de regiones donde la cadena tiene presencia mantendrán el cierre habitual.

No obstante, Mercadona mantendrá cerrados sus supermercados en toda España durante el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, festivo nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción.

Horarios de Mercadona para Navidad

De cara a las fiestas navideñas, Mercadona ha confirmado que abrirá los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, con un horario especial hasta las 19:00 horas. En cambio, permanecerá cerrado los días festivos de Navidad y Año Nuevo, el 25 de diciembre y el 1 de enero, respectivamente.