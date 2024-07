Héctor Grisi (Santander): "Nos gustaría tener un gobernador del Banco de España lo antes posible"

"Seguimos avanzando a muy buen ritmo hacia los objetivos que nos marcamos para 2024 gracias a nuestro modelo de negocio único y a nuestra estrategia. Hemos aumentando tanto el beneficio como la rentabilidad de forma sostenible aumentando la creación de valor del 12% para nuestros accionistas", ha defendido Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander durante la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2024.

La entidad obtuvo en el primer semestre de este año un beneficio neto de 6.059 millones de euros, un 16% más con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento de los ingresos en todos los negocios, que alcanzaron el récord de 31.050 millones, a la captación de cuatro millones de clientes, hasta 168 millones, y al control de los costes que compensaron con creces el crecimiento previsto de las provisiones, según informó la entidad este miércoles a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV). Estos buenos resultados, que superan las previsiones de los analistas, le permiten mejorar los objetivos de rentabilidad, ingresos y eficiencia fijados para el conjunto del año y repartir más 6.000 millones de euros de dividendo con cargo a los resultados de 2024 si la entidad alcanza todos sus objetivos.

No obstante, el Santander ha reconocido que los márgenes están tocando techo en Europa y esto conllevará una bajada de los ingresos por este concepto partir del tercer trimestre, para mantenerse constantes durante el próximo año y medio. A pesar de ello, Banco Santander ha defendido su capacidad de seguir creciendo impulsando por otros conceptos y negocios.

Héctor Grisi ha evitado hacer valoraciones sobre la posibilidad de que José Luis Escrivá, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, ocupe el cargo de gobernador de España. No obstante, confía en que el candidato finalmente elegido será el idóneo. "A nosotros como banco no me corresponde opinar sobre quién nos va a supervisar, el candidato va a estar a la altura de una institución tan importante y tan significativa como el Banco de España", ha señalado Grisi. Eso sí, "nos gustaría tener un gobernador del Banco de España lo antes posible". El ya exgobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, abandonó su cargo a principios de junio sin ninguna persona que le sustituyera ante la falta de acuerdo de Gobierno y oposición.

Grisi tampoco ha entrado a valorar la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell y se ha limitado a señalar que España es un mercado muy competitivo y están "muy tranquilos y muy contentos con la escala" que tienen. "Nos sentimos muy cómodos. Podemos competir y ganar mercado. Llevamos 34 meses ganando clientes. Estamos concentrados en nuestra transformación: hacer un negocio más competitivo, más simple y más automatizado", ha subrayado Héctor Grisi.

Preguntado por si la incertidumbre generada por la operación podría estar beneficiando a la entidad de alguna manera, Héctor Grisi ha comentado que "hay que convertir la crisis en oportunidad"."Como se dice en España, a río revuelto ganancia de pescadores", ha añadido. No obstante, ha insistido en que Banco Santander no tienen ningún plan dirigido captar clientes por los efectos de la opa. "Estamos en el mercado y tenemos que ganar negocio de cualquiera de los competidores", como ya hacen a diario, ha puntualizado.

En cuanto al preacuerdo de la patronal y los sindicatos para sacar adelante un nuevo convenio colectivo sectorial de la banca con una subida salarial del 11%, Grisi ha considerado que es "muy buena noticia". "Es tremendamente positivo para los trabajadores. Se puede manejar bien sin lastimar las cuentas en España", ha afirmado.

Asimismo, Grisi también ha reconocido que la entidad le está dando prioridad a la ciberseguridad en su estrategia en relación al acceso no autorizado a una base de datos que sufrió el Santander el pasado mes de mayo, un incidente que se salvó sin que los ciberdelincuentes tuvieran acceso a información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitieran operar con el banco. "Es un riesgo latente. El riesgo de sufrir una ataque cibernético ha aumentado para todas las compañías. Es una situación global. Estamos tomando este riesgo como una prioridad absoluta para el banco. Tenemos que tener una atención al detalle. Estamos invirtiendo constantemente en un refuerzo de la infraestructura de seguridad del banco para aumentar la protección al cliente", ha subrayado el consejero delegado de Banco Santander.

Sobre el negocio en EE UU, la entidad asegura que tendrá mejores resultados que el año pasado gracias a estar desarrollando "un banco de nicho". Además, tiene previsto el desembarco de Openbank en EE UU para el cuarto trimestre de 2024.