IAG, favorita en el sector para quedarse con la aerolínea portuguesa TAP

TAP está en el escaparate y los tres grandes grupos de aviación europeos, IAG, Air France-KLM y Lufthansa, están al acecho. Los tres han mostrado interés por hacerse con la aerolínea portuguesa, ahora en manos del Estado tras su rescate durante la pandemia. Pero, para analistas y banqueros, uno sería ahora mismo el favorito para quedarse con ella: IAG.

Los expertos del sector, reunidos hace unos días en el foro Airline Economics celebrado en Dublin, destacaron que el holding hispano-británico que engloba a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level y que preside el español Luis Gallego parte con ventaja en una operación que el mercado valora en unos 1.000 millones de dólares -960 millones de euros al cambio actual-.

Dos son los aspectos que destacan de IAG para considerarla mejor posicionada que sus rivales. El primero, el trabajo que el holding ha realizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para consolidarlo como un importante "hub" en el sur de Europa, que consideran un buen punto de partida para un posible "multihub" con dos bases destacadas, Madrid y Lisboa . Y el segundo, y no poco importante para esta operación, es su capacidad demostrada para respetar la identidad nacional de TAP, algo que ya ha hecho con la irlandesa Aer Lingus y que las autoridades portuguesas valoran mucho.

Cuando Reuters le preguntó sobre el interés de IAG en la venta de TAP, Jonathan Sullivan, director de desarrollo corporativo de IAG, enfatizó en el mismo foro que TAP seguirá siendo"una compañía orgullosamente portuguesa, al igual que Aer Lingus es orgullosamente irlandesa y British Airways es orgullosamente británica".

Por el momento, el Gobierno portugués no ha lanzado formalmente el proceso ni ha detallado las condiciones de venta de TAP. Su intención es privatizar una porcentaje no definido de la compañía que, incluso siendo minoritario, ahora parece que no sería obstáculo para la entrada de IAG. Hasta ahora, el holding solo valoraba entrar en TAP si era a través de una participación que le diera su control. Sin embargo, ahora parece contemplar poder llegar a la misma en dos fases. Sullivan declaró que el grupo no descarta tomar una participación minoritaria que también permitiría "un camino hacia una participación mayoritaria", según informó el diario portugués "Observador".

Sinergias

IAG ha puesto sus ojos en TAP una vez que la Comisión Europea le cerró las puertas a la compra de Air Europa con la imposición de unas condiciones que hacían inviable la operación. Y aunque ha asegurado que la adquisición de TAP no es estratégica para su futuro y que está preparada para crecer de forma orgánica, tampoco ha ocultado que estaría interesada en comprar una compañía que incluso complementaría mejor que Air Europa su operativa de cara a expandirse en Suramérica y, sobre todo, en Brasil, mercado en el que TAP tiene una gran implantación.

Según un análisis realizado por AvBench, Iberia y TAP solo tienen en común como destinos Sao Paulo, Río de Janeiro y Caracas. Esto haría que la hipotética incorporación de la aerolínea portuguesa a IAG no ofreciese tantos problemas de monopolización de corredores como los que llevaron al fracaso de la compra de Air Europa y le permitiese incorporar a sus planes destinos brasileños como Recife, Fortaleza, Belem, Natal o Porto Alegre. Brasil, precisamente, ha sido señalado por el propio conglomerado hispano-británico que preside Luis Gallego como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. En su último Capital Markets Day, la compañía destacó que el país suramericano es una oportunidad “no explotada”.

En su análisis, AvBench también pone por delante de Air Europa tanto a Iberia como a TAP en cuanto a opciones de crecimiento al otro lado del Atlántico. El informe asegura que si las turbulencias continúan entre las aerolíneas de la región, sobre todo con Gol y Azul, a Iberia le pillarán “en una posición de fuerte crecimiento”. Por el contrario, añade, Air Europa está “luchando” para capitalizar el crecimiento de su competidor español, mientras que TAP mantiene un mejor “momentum”, manteniendo su cuota de mercado, especialmente contra Latam.