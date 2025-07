El Ibex 35 mantiene los 14.000 puntos, aunque pierde fuerza al final de la jornada

El Ibex 35 ha logrado consolidarse en la cota de los 14.000 puntos, si bien el ritmo alcista fue perdiendo impulso a medida que avanzaba la sesión. La mayoría de los principales índices bursátiles han cerrado en positivo, animados por el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, y con la mirada puesta en los resultados empresariales que se irán conociendo en los próximos días.

En el selectivo español, Fluidra ha sido uno de los valores más destacados, con una subida cercana al 3% pese a no haberse conocido noticias relevantes. También Rovi ha cerrado con ganancias superiores al 2%. El sector bancario ha tenido un comportamiento robusto, con Banco Santander liderando las alzas (+2%). En tanto, Banco Sabadell ha comunicado a la CNMV que la venta de TSB no influirá en la OPA, y todo apunta a que el regulador no presentará objeciones a la operación.

En el lado negativo, Iberdrola ha sufrido una caída de aproximadamente el 4% tras presentar unos resultados del segundo trimestre que reflejan un descenso de ingresos debido a la bajada de precios de la electricidad en varias de sus áreas de operación. Además, la compañía ha anunciado una ampliación de capital por 5.000 millones de euros con el objetivo de reforzar su negocio de redes, especialmente en Reino Unido y Estados Unidos. Las empresas energéticas, en general, se han visto afectadas por el rechazo del Congreso al decreto “antiapagones”.

A nivel europeo, el CAC 40 francés ha subido más de un 1%, impulsado por Stellantis, cuyas acciones se han disparado un 9%. El reciente pacto comercial entre Japón y EE. UU. incluye al sector automotriz dentro de un arancel del 15%, lo que ha generado expectativas positivas en la industria. Daimler Truck y Porsche también han subido más del 6%. Esto ocurre a pesar de que un posible arancel del 15% sobre los coches europeos representaría un aumento considerable frente al anterior 2,5% de antes de la nueva Era Trump. En Wall Street, el S&P 500 ha avanzado un 0,25% mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de Alphabet y Tesla, que se publicarán al cierre. También han vuelto a destacar las llamadas “acciones meme”, con subidas espectaculares de GoPro (+50%) y Krispy Kreme (+20%) debido al cierre de posiciones cortas.

En los mercados de materias primas y divisas, el bitcoin ha retrocedido más de un 1% y el oro ha perdido un 0,5%. El tipo de cambio euro-dólar se ha mantenido prácticamente sin cambios tras el acuerdo entre Trump y Japón.