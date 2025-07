Cómo nos afectará el rechazo del decreto eléctrico, según un experto

El decreto que tenía como objetivo fortalecer el sistema eléctrico tras el apagón ocurrido el pasado 28 de abril ha sido rechazado en el Congreso de los Diputados. A la negativa del Partido Popular, Vox y UPN se han sumado formaciones clave para la investidura del Gobierno como Podemos, el BNG y Junts, lo que ha resultado en la derogación de la medida.

Este revés parlamentario podría tener efectos importantes sobre la red eléctrica y el coste de la energía. El programa La mirada crítica, emitido por Telecinco, ha entrevistado en directo al experto en energía Carlos Cagigal, quien ha subrayado la relevancia técnica del decreto ahora rechazado.

Según explicó, "este Real Decreto, a nivel técnico, no solamente recoge medidas fruto del apagón del 28 de abril, sino que recoge medidas que iban a aprobar con la nueva planificación de red eléctrica, que se han acelerado. A nivel técnico, es un Real Decreto que da soluciones a muchos de los problemas, no solamente del apagón, sino de los últimos años con la integración de renovables, la transformación del modelo industrial y energético. Sí nos causa un poco de perjuicio y no se ha aprobado por cuestiones políticas".

Respecto al impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, Cagigal alertó de un encarecimiento de la electricidad. "Sí va a subir el precio de la luz, sí intercede en la factura de la luz, ya que, a raíz del apagón, se ha tenido que cambiar el modelo de generación eléctrica, aumentando las tecnologías convencionales de respaldo para que nos dieran esa tranquilidad, pero esas tecnologías de respaldo, el problema que causan es que aumentan el precio de la electricidad, que es lo que ha pasado después del apagón. Eso tiene dos repercusiones: una es la vía de precios de electricidad directamente y otra es vía impuestos que se repercuten a esos precios", explicó.

El experto también advirtió sobre la paralización de inversiones que estaban orientadas a mejorar la infraestructura eléctrica: "Las inversiones que se quedan paradas para dar más estabilidad a la infraestructura de red, y sobre todo a las grandes eléctricas, que son las que gestionan la infraestructura en media y baja tensión, pues también terminan repercutiendo al consumidor", apuntó, remarcando que no solo se verán afectados los hogares, sino también las industrias, cuya competitividad puede verse comprometida.

Finalmente, Cagigal señaló que desde el apagón los precios en el mercado mayorista han aumentado notablemente. "El año pasado estábamos en unos costes mayoristas mucho más bajos de lo que ha sido este mes de junio", dijo, en referencia al alza sostenida del precio de la electricidad en las últimas semanas.