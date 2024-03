El Imserso admite que su programa de viajes requiere una "reflexión profunda"

Los viajes del Imserso no están atravesando su mejor momento. Tras haber recibido fuertes críticas tanto por parte de agencias como de sindicatos, ahora la propia directora del concurso, Mayte Sancho, ha reconocido que el actual programa de turismo necesita una "reflexión en profundidad", dado que "hay interrogantes a los que se debería dar respuesta". Así lo ha manifestado en una entrevista para "Uppers", donde también explicó que "tenemos a 900.000 personas moviéndose por el país cada año y generando riqueza. Pero es verdad que hay interrogantes a los que deberíamos dar respuesta".

De esta manera, Sancho ha querido señalar tres posibles mejoras para el programa, los cuales serían, según ha compartido, "abrir los viajes para que respondan a las nuevas demandas de la sociedad, respetar el mantenimiento de empleo que generen los viajes y adaptar los viajes a los diferentes grupos de población".

Además, Sancho ha explicado que se busca "favorecer a los que tienen menos posibilidades y cubrir sus necesidades de vivir un envejecimiento activo en lo posible, pero no creo que haya que volver a planteamientos exclusivamente benéfico asistenciales". Lo hacía ante una pregunta sobre el carácter de estos viajes que surgieron como una prestación no contributiva de la Seguridad Social con el objetivo de que las personas de más de 80 años pudieran viajar si no podían permitírselo.

Cabe decir que Mayte Sancho, la máxima responsable del programa, se incorporó al cargo en el pasado mes de diciembre. Licenciada en psicología por la Universidad Complutense y con un máster en Gerontología Social en este mismo centro, ha ejercido durante 30 años como funcionaria del Imserso y, precisamente por su trayectoria, se ha convertido en una de las mayores expertas sobre envejecimiento a nivel mundial. Además, fue elegida recientemente por la ONU como una de las 50 líderes mundiales que más han contribuido a transformar la sociedad para envejecer mejor.

Críticas del sector y de los sindicatos

Lo cierto es que el programa social de turismo ha estado recibiendo múltiples críticas por parte del sector, en base a sus condiciones y contenido . Así, las asociaciones Acave, Fetave y UNAV piden "soluciones urgentes" que faciliten a las agencias de viajes poder dar una respuesta a los "problemas" en la adjudicación del programa, teniendo en cuenta la caída de la web de Turismo Social, la escasez de plazas en destinos como Andalucía, Canarias y Baleares, así como el descenso de la categoría de algunas plazas hoteleras.

Igualmente, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) dijo sentir "cierta inquietud" con respecto al concurso por diferentes motivos. De entre ellos, han destacado que "el número de plazas licitado dista mucho de la cantidad que se licitaba hace años, por lo que las agencias se enfrentan a poca oferta con una demanda creciente".

Por su parte, el sindicato UGT también se ha querido unir a las críticas y ha denunciado que los viajes programados este año "son un absoluto fracaso y una auténtica locura" ya que la empresa concesionaria, el grupo empresarial Ávoris, "no está cumpliendo con lo que ofertó". Por ello, ya ha anunciado que exigirá un nuevo concurso de licitación.

En cuanto a las críticas por la falta de plazas del Imserso, el director general de Ávoris, Juan Carlos González, aseguró en un foro que se habían comprometido en programar "muchas más plazas desde distintos orígenes", por lo que, tal y como dijo, "puede ser que alguna de las capitales importantes tenga menos plazas, pero también habrá provincias como Albacete o Cuenca que nunca han tenido más como ahora".

Por otro lado, el directivo también señaló que "ya nos criticaban e íbamos a perder todos los lotes en los recursos, ahora nos critican porque la venta ha ido mal y luego nos volverán a criticar en la operación".