Itinerary quiere transformar la forma de viajar

En apenas cinco años, Itinerary ha pasado de ser una idea esbozada en un viaje a Japón a convertirse en una de las principales plataformas de traveltech basadas en inteligencia artificial en España.

Fundada en 2020 por Daniel Parra Montalvo y Manuel de Morales Borbón, la compañía se ha consolidado como un referente para profesionales del turismo, ofreciendo itinerarios personalizados que combinan tecnología, eficiencia y un toque humano.

«Itinerary nació de una tendencia muy clara: cada vez más personas planificaban sus viajes online, pero preparar un itinerario a medida requería horas de trabajo y nadie ofrecía una solución real», explica Manuel de Morales, CEO y cofundador. «Vimos la oportunidad de convertirnos en esa propuesta: crear itinerarios online personalizados para cualquier cliente».

El proyecto arrancó con el consumidor final en el centro, pero pronto la empresa detectó una barrera: la publicidad. «Como start-up pequeña, era complicado crecer sin invertir grandes cantidades en visibilidad. El turismo es un sector donde pocas compañías sobreviven sin ella», reconoce de Morales. La solución fue un giro estratégico: enfocar la plataforma hacia los profesionales del turismo, principalmente guías locales y agencias de viaje, quienes hoy son los principales clientes de Itinerary.

Lo que distingue a Itinerary es su capacidad de ofrecer planes de viaje únicos a través de algoritmos propios que clasifican más de 30.000 puntos turísticos en más de 100 categorías distintas, desde castillos y museos hasta gastronomía, playas o deportes.

Además, la plataforma integra un metabuscador que enlaza automáticamente los itinerarios con vuelos y hoteles ajustados al presupuesto del cliente, garantizando precios competitivos frente a las grandes plataformas tradicionales.

«Para un guía o una agencia, somos un aliado: les ahorramos tiempo y además les damos una comisión por cada viaje vendido», destaca Manuel. Un ejemplo: una agencia mexicana encargó a Itinerary un viaje a Japón para 30 personas. La plataforma diseñó un itinerario ajustado a los gustos del grupo, conectando a la agencia con proveedores locales y con un guía en destino. «Al final, el cliente paga por el servicio completo, y nosotros somos el nexo entre la agencia, el guía y la experiencia», resume el CEO.

En 2024, Itinerary anunció una financiación cercana a los 300.000 euros, respaldada por inversores como Acamo Controls y TK Analytics Group, que se incorporaron también como socios tecnológicos. La compañía cuenta ya con presencia en España, Francia, Italia, Portugal, Turquía y Japón –este último su destino estrella–.

La inyección de capital permitirá a la startup expandirse internacionalmente, reforzar su infraestructura tecnológica, ampliar la base de datos de destinos y fortalecer su red de afiliados. «Creemos que el futuro del sector pasa por plataformas que no solo organicen, sino que también inspiren y acompañen al viajero durante todo el recorrido».