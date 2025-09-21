Precio de la luz hoy, sábado 20 de septiembre, por horas: será un buen día para encender la lavadora y la secadora

Nuevo repliegue en el precio medio de la luz para este domingo 21 de septiembre. Según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio del megavatio hora para esta jornada será de 42,29 euros, con lo que la caída con respecto al precio medio del pool eléctrico del sábado es notable.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 21 de septiembre?

Estás de suerte: si estás leyendo esto, con toda seguridad has superado el momento más caro de la jornada, que el mercado mayorista estableció en la pasada medianoche. Eso sí, a primera hora, entre las 07:00 y las 08:00 de la mañana, serán momentos poco propicios para hacer un uso intensivo de la luz, ya que será entonces cuando el megavatio hora esté cotizado en unos 85,8 euros.

Si esperas a la tarde, entre las 16:00 y las 17:00, te encontrarás con un precio negativo de -62 céntimos de euro. Esto quiere decir que una vez se aplican los peajes y el resto de cargos al consumo, el uso de la energía en el hogar saldrá bastante barato. En general, entre las 14:00 y las 18:00 encontrarás momentos propicios para hacer esa colada que tienes pendiente de cara a la semana que viene, por ejemplo.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 21 de septiembre