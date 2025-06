José Elías, empresario multimillonario: "No hay ningún autónomo que no trabaje doce horas al día"

En España, las normativas que regulan la actividad laboral de los trabajadores por cuenta propia siempre han suscitado un largo debate en torno al sentido efectista de la misma. Si bien el Gobierno de España ha demostrado su implicación con respecto a la mejora de los derechos laborales de los contribuyentes, la realidad es que algunos casos como este siempre quedan en un vacío legal. La última intervención, que parece que se transformará en una realidad dentro de poco, con la reducción de la jornada laboral de cuarenta horas semanales a 37,5 horas también deja de lado a este sector concreto.

De esta manera, el empresario multimillonario Francisco José Elías Navarro, propietario de "La sirena", siempre ha mostrado su carácter crítico con las ínfimas ayudas que proporciona el sistema español a los autónomos. En algunas comparecencias públicas ha dejado declaraciones realmente críticas con las "Hacerte empresario no te va a hacer dejar de sufrir. Lo más cercano a la esclavitud este siglo es ser autónomo", recalca con severidad en una de sus reconocidas entrevistas. El hecho de fundar una nueva compañía en España puede traer consigo varios quebraderos de cabeza.

El principal problema de la autonomía propia a la hora de cotizar es que el porcentaje a pagar sobre los ingresos reales supone un pellizco grande que muy pocos empresarios pueden permitirse. Asimismo, la regulación de las condiciones laborales es algo ambiguo debido a que el estado cambiante e impredecible hace que en muchas ocasiones la jornada laboral se prolongue por la imposibilidad de abandonar tu puesto de trabajo. Precisamente por el mismo motivo, el periodo vacacional estipulado por ley no siempre se puede respetar, del mismo modo que sucede con las festividades.

Jose Elías tajante contra los derechos laborales

El presidente de Audax Renovables expuso en un podcast su opinión prolongada y detallada sobre las condiciones laborales que tienen que afrontar los trabajadores por cuenta propia en comparación con los empleados corrientes. "Ya no te voy a decir que sean favorables las condiciones para generar una empresa, pero que no sean desfavorables", indica haciendo alusión a las imprecisiones de las normativas que, a su juicio, no promueven ningún aliciente para emprender. "Si tú coges exactamente los números que tiene un autónomo cuando funda una empresa es imposible. Los primeros cinco o seis años son críticos, son pasar hambre", asegura.

Elías indaga, sobre todo, en la pequeña empresa que tiene que afrontar unos costes tan elevados que no permiten desarrollar su actividad empresarial de una manera ecuánime. "Te ganas la vida mejor siendo empleado de otro que siendo autónomo", agrega el empresario catalán recurriendo a su experiencia personal con el trato de otros empresarios. Por otro lado, vuelve a elaborar la comparativa entre ambos casos para constatar las fallas del sistema. "Algo nos está fallando porque si realmente queremos que se generen empresas o hacemos que esta gente viva como mínimo igual que uno que trabaja para otro", sentencia.

La jornada laboral de los autónomos

En realidad, tal y como asegura Elías, el problema no solo se centra en el factor económico sino en la precariedad reflejada en el estilo de vida de los damnificados. "Yo no veo a ningún autónomo con derecho de paternidad, con la ley de igualdad, con sábados y domingos, fiestas, con 37 horas y media, etc", incluye. Por otro lado, el horario laboral muchas veces se prolonga indefinidamente. "No veo a ningún autónomo que no trabaje doce horas al día y que llegue a final de mes y se quede sin cobrar para pagar a sus empleados", afirma.

Finalmente, una vez más, desde su punto de vista personal y en base a sus vivencias, el autor asegura que no se trata de unos casos excepcionales, ni tan siquiera de los empresarios de su talla, sino del pequeño emprendedor. "Si dijera no es que son cuatro excepciones pero no, es que todos los que conozco están jodidos", concluye