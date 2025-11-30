José Padilla: «La tecnología y sostenibilidad son clave en el nuevo business travel»

El director general de IAG7 Viajes, José Padilla, lidera la transformación en el sector del viaje corporativo, donde la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la inclusión social se han convertido en elementos estratégicos. Con iniciativas como el Bosque IAG7, un Centro Especial de Empleo pionero y el desarrollo interno de soluciones de IA, Padilla detalla cómo la compañía está preparando a empresas y viajeros para una movilidad eficiente, segura y responsable.

¿Qué herramientas ofrecen a las empresas para medir, reducir o compensar la huella de carbono de sus desplazamientos?

La sostenibilidad no es solo una declaración, sino una práctica integrada. Compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO₂ y ofrecemos la posibilidad de compensar las suyas a través de proyectos de reforestación en España. En 2024 dimos un paso más con la creación de nuestro Bosque IAG7 en la Sierra de Pela (Soria): más de 2 hectáreas con especies autóctonas que absorberá más de 5.600 toneladas de CO₂ en los próximos 50 años. Además, trabajamos en eficiencia energética, reducción de residuos, materiales sostenibles y proveedores responsables para que la cadena de valor comparta nuestros valores.

¿Cómo integran los criterios ESG y qué impacto tienen en el viajero corporativo?

Internamente desarrollamos planes de trabajo con políticas para reducir nuestro impacto ambiental, mejorar las condiciones laborales e implementar la seguridad de la información y compliance.

Estos esfuerzos se han visto reconocidos con certificaciones, como ISO 9001 e ISO 14001 en gestión de calidad y medioambiente, el sello Calculo, Reduzco y Compenso del Miteco y, más recientemente, ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad.

En el plano social, colaboramos con diferentes ONG, impulsando planes de igualdad e inclusión, y desarrollamos acciones de integración laboral de personas con discapacidad. En 2024 dimos un paso decisivo en nuestra lucha contra el cambio climático con la adquisición y mantenimiento de un bosque recién reforestado, garantizando su conservación durante al menos 50 años, con el de compensar nuestra huella de carbono y permitir que empresas que viajan con nosotros también puedan compensar las emisiones derivadas de sus desplazamientos.

La sostenibilidad debe traducirse en soluciones tangibles. Por ello, ofrecemos información transparente y objetiva, como reportes de CO₂ y datos de sostenibilidad de nuestra cadena de suministro. Esto permite al cliente corporativo cumplir con sus procesos de homologación y avanzar en su descarbonización y responsabilidad social.

¿Cuál es el papel de su centro especial de empleo y cómo contribuye a la inclusión laboral?

Nos sentimos especialmente orgullosos de nuestro Centro Especial de Empleo, pionero en el sector. Su misión es generar empleo estable y de calidad para personas con discapacidad, facilitando su integración laboral y social.

Demostramos que la inclusión y la excelencia pueden ir de la mano. Las unidades de apoyo del centro acompañan a cada profesional, promoviendo su desarrollo y bienestar. Este proyecto es uno de nuestros mayores logros: convertir la responsabilidad social en una ventaja competitiva real y humana.

¿En qué áreas utilizan IA y qué mejoras concretas observan?

Somos pioneros en el uso de IA aplicada al viaje corporativo, desarrollada desde nuestro propio departamento, lo que permite control total e innovación continua.

La IA está presente en la planificación y reserva de los viajes corporativos, la gestión en tiempo real, el análisis de datos y la automatización de procesos. Gracias a ello, hemos logrado una mayor eficiencia, una personalización precisa y una mejora en la seguridad del viajero, pues recibe información en tiempo real sobre situaciones de riesgo en destino, tracking de su viaje, tanto en el servicio ordinario como en nuestro servicio de emergencias 24 horas, uno de los mejor valorados por nuestros clientes.

¿Cómo se equilibra la automatización de procesos con un servicio humano?

Nuestra filosofía es clara: tecnología al servicio de las personas. La automatización aporta eficiencia y precisión, pero nunca sustituye a nuestro equipo humano. Mantenemos equilibrio perfecto entre innovación y atención personalizada, ofreciendo una experiencia ágil, segura y con el trato cercano y excelente que siempre nos ha caracterizado.

Esa combinación es la clave de nuestra fidelidad y liderazgo, por lo que tenemos un índice de retención de clientes muy alto.

El sector ha mostrado su disconformidad con el reciente contrato de viajes de la Administración General del Estado (AGE), ¿Cuál es la posición de IAG7?

Como agencia perteneciente a la asociación mayoritaria de agencias de viajes corporativas GEBTA, estamos de acuerdo con la impugnación que se ha realizado ante el Tribunal administrativo central de recursos contractuales, ya que la AGE vulnera la Ley de Contratos del sector público, así como de la operativa del mercado.

A nuestro entender la AGE necesita que las buenas prácticas que ya se hacen en la elaboración de las licitaciones del sector privado se puedan llevar al sector público, ya que cuentan con mucha experiencia, gestionan mucho más volumen que el sector público y número de operaciones.