Venezuela pierde control efectivo de su joya en Estados Unidos, la petrolera Citgo

El juez Leonard P. Stark, del Tribunal del Distrito de Delaware, ha aprobado la venta de PDV Holding, matriz de la petrolera venezolana Citgo, a Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management. La transacción, que podría concretarse en 2026 tras la autorización de organismos reguladores estadounidenses como la Office of Foreign Assets Control (OFAC), representa un cambio histórico en la gestión de los activos petroleros de Venezuela en Estados Unidos.

Amber Energy informó que mantendrá la marca Citgo y designará a Gregory Goff como consejero delegado. En su comunicado, Goff aseguró que la compañía buscará reforzar el negocio a través de inversiones de capital y mejoras operativas, con el objetivo de consolidar la posición de liderazgo de Citgo en el mercado energético estadounidense. La operación contó con la asesoría de bancos y firmas de inversión de primer nivel, como Barclays, Citi y Perella Weinberg Partners.

Aunque la cifra oficial de la operación no ha sido revelada, diversos medios estadounidenses señalan que Amber Energy pagará 5.890 millones de dólares (aproximadamente 5.082 millones de euros), un valor significativamente inferior a la valoración judicial de 13.000 millones de dólares y muy por debajo de los 18.000 millones que sostiene Venezuela como precio de mercado de Citgo. Esta diferencia refleja las tensiones históricas entre los acreedores, la justicia estadounidense y el Estado venezolano.

Citgo es la séptima mayor refinería de Estados Unidos por volumen de refinado y constituye el activo exterior más valioso de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

Desde 2019, su control estuvo en manos de la oposición venezolana que se proclamaba representante legítima del Estado. Hasta 15 acreedores han litigado durante ocho años para reclamar casi 19.000 millones de dólares en compensación por expropiaciones e impagos de deuda. La venta de PDV Holding permitirá a estos acreedores obtener parte de los fondos adeudados, pero implica la pérdida definitiva de un activo estratégico clave para Venezuela.

La operación afectará directamente a la capacidad de PDVSA para generar divisas, dado que Citgo proporcionaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales al Estado venezolano. Además, se trata de un activo crítico para la logística energética en EE UU, con refinerías en Illinois, Texas y Luisiana, así como una extensa red de distribución en la costa este y los Grandes Lagos.

Si la venta se concreta, se consolida un nuevo escenario financiero y geopolítico: Venezuela pierde el control de su principal activo internacional, mientras que Elliott y Amber Energy se posicionan como actores estratégicos en el sector energético estadounidense. La transacción también genera un precedente en la gestión judicial de activos expropiados y deuda soberana, con implicaciones directas para otros acreedores internacionales y para la estabilidad financiera de PDVSA.