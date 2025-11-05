Just Eat recupera el modelo de entregas ultrarrápidas que desapareció con la salida de España de Getir y Gorillas

El delivery ultrarrápido fue un modelo de negocio fugaz en España que vuelve ahora de la mano de Just Eat con el lanzamiento de JET Go, un servicio de entregas ultrarrápidas para los restaurantes y establecimientos que lo soliciten. Tras la salida de Getir y Gorillas del mercado español, este modalidad de entrega prácticamente había quedado extinguida, pero el nuevo lanzamiento de Just Eat lo recupera con una flota propia, cobertura nacional y un sistema tecnológico que garantiza tiempos de entrega óptimos para aquellas empresas que buscan ofrecer servicios premium.

Honest Greens, La Martinuca y Pizzería Carlos son algunas de las marcas que ya usan JET Go para su servicio de última milla. Just Eat España se suma así a otros países del grupo como Reino Unido, Australia, Canadá y Bulgaria que ya cuentan con este servicio que reduce los tiempos de entrega a través de la tecnología proporcionada por la compañía. Para Íñigo Barea, director General de Just Eat en España, este lanzamiento supone un salto cualitativo en la evolución del delivery: “JET Go es la garantía de que nuestros partners pueden centrarse en su propuesta de valor mientras nosotros nos ocupamos de la última milla. Contamos con una flota de repartidores propia con cobertura nacional, lo que nos permite ofrecer un servicio responsable, escalable y fiable con la experiencia que tenemos ya demostrada”.

¿Por qué fracasó el servicio a domicilio ultrarrápido? Los desorbitados descuentos para comprar y recibir el pedido en cuestión de minutos, prácticamente al instante, revolucionaron el sector del delivery. Sin embargo, cuando las agresivas ofertas decayeron, los clientes perdieron el interés y el modelo dejó de ser rentable, ocasionando la salida de España de Getir y Gorillas, las empresas insignia de este tipo de reparto.

¿Y por qué el caso de Just Eat será diferente? Hay varios factores diferenciales. Este modelo no es el pilar de su operativa, es un servicio específico de Just Eat con una flota propia que se presta exclusivamente a las empresas que lo soliciten. Además, el servicio se presta a empresas, no directamente al cliente, por lo que no es necesaria una estrategia agresiva de descuentos para encontrar usuarios.