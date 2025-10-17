Just Eat cumple 15 años en España y reclama una menor regulación

El mundo del delivery ha transformado por completo el paradigma de la restauración y hostelería a nivel mundial, un cambio en el que Just Eat ha sido pionera. Esta compañía nació hace 25 años en un garaje de Dinamarca de la mano de Jesper Buch con una idea clara: ofrecer un servicio online que conectara a clientes y locales, abriendo una puerta de oportunidades a millones de negocios desde los más pequeños hasta los más grandes. Y, aunque el camino no ha sido sencillo y sigue sin serlo, desde esta compañía de delivery están haciendo "algo increíble". Así lo ha afirmado Philip Padberg, vicepresidente ejecutivo de Just Eat en Europa, durante el evento del 15 aniversario de la compañía en España celebrado este viernes.

Just Eat llegó en 2010 como pionera del delivery nacional a nuestro país con sus mochilas naranjas y con apenas pocos negocios inscritos en su aplicación. No obstante, su crecimiento ha sido rápido: ahora cuenta con más de 30.000 establecimientos que dan servicio al 95% de la población nacional -en casi 3.000 municipios-, ha entregado más de 150 millones de pedidos y emplea a más de 3.000 personas.

"15 años, pero sigue siendo el día uno porque hoy empezamos un nuevo capítulo", asegura Padberg. En este sentido, ha alertado que quiere que Europa sea líder, por lo que es necesario que vaya más rápido y reclama políticas consistentes.

Por su parte, Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE, ha asegurado que las empresas en este sector necesitan desregulación y libertad empresarial, puesto que existe actualmente "demasiada normativa" que entorpece la actividad y la competitividad de la hostelería.

Adriana Bonezzi, directora general de Marcas de Restauración, también participó en este evento y coincidió con las palabras de Garrido, aseverando rotundamente que la hiperregulación "acosa y dificulta" a las empresas, complicándoles su negocio.

Este escenario presenta un futuro incierto para el sector delivery, por ello, Íñigo Barea, director general de Just Eat en España, ha asegurado que "es fundamental que trabajemos juntos por un marco de estabilidad que nos permita garantizar un crecimiento sostenible y un éxito compartido para todos".

Empuje para la digitalización de los negocios

Con motivo de la celebración del 15 aniversario de la plataforma en España, también han querido mencionar su papel clave en la digitalización de muchos negocios y cómo han permitido a pequeñas empresas competir con grandes marcas.

Emilio Gallego Zuazo, secretario general de Hostelería de España, que aseguró que "el delivery y el takeaway han supuesto un empuje para la digitalización de muchas empresas", las cuales han seguido creciendo en el mundo digital.

Por su parte, Ricardo Álvarez, CEO de Día España, subrayó que "el delivery tiene un efecto altamente positivo y dinamizador en el comercio y el empleo local, actuando como impulsor para la tienda y el comercio de barrio". Y es que Just Eat se ha consolidado como una herramienta que permite a las pequeñas empresas que puedan seguir compitiendo con otros productos que tienen muchos más recursos.