La Caixa acepta la oferta de ACS y Atlantia por Abertis

Criteria, el brazo inversor de La Caixa y principal accionista de Abertis con el 21% de su capital, ha confirmado lo que todo el mundo daba por hecho: que va a aceptar la oferta realizada por Atlantia y ACS para comprar la concesionaria de autopistas. Así lo pusieron de manifiesto los directivos que la representan en la dirección de Abertis durante el consejo de administración de la compañía celebrado ayer para valorar la opa. Según ha comunicado Abertis hoy en un hecho relevante enviado a la CNMV, los representantes de Criteria manifestaron que tienen la intención de aceptar la oferta presentada por Atlantia y ACS, que prevé el pago de 18,36 euros por cada acción de la concesionaria, lo que supone valorar la compañía en 18.183 millones de euros.

El consejo de Abertis aprobó por unanimidad un informe que valora de manera positiva la oferta presentada por Atlantia y ACS. Tras examinar los detalles de la propuesta conjunta, todos los consejeros que son titular de acciones de la firma manifestaron, además, su intención, a día de hoy, de aceptar los términos de la opa. La dirección de la concesionaria encargó tres informes a AZ Capital, Citi y Morgan Stanley para que valorasen lo adecuado del precio ofrecido en la opa. Las tres manifestaron que, desde un punto de vista estrictamente financiera, es adecuado. Abertis mantiene directamente un 7,958 % del capital social en autocartera y el consejo de administración ha decidido no aceptar la oferta porque todavía no se ha hecho público el plan estratégico para el periodo 2018-2020 y, por tanto, no se ha concretado la finalidad de esta autocartera.

El placet del consejo de Abertis se produjo el mismo día en que Hochtief, filial alemana de ACS a través de la cual se completará la primera fase de la operación, logró la financiación para comprar la totalidad de las acciones de la concesionaria. La constructora germana ha logrado un crédito puente de 18.180 millones de euros de 27 entidades. Una vez que se haga con la totalidad de las acciones de Abertis, se las venderá a la sociedad conjunta que van a crear ACS y Atlantia para controlar Abertis, que ha articulado su propia estructura para financiar la operación.