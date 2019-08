La mitad de los autónomos no puede cogerse vacaciones

El trabajo dignifica, renta y da valor, pero las vacaciones nos dan descanso y renovación de fuerzas para afrontar la vuelta al trabajo. Esto es así al menos para la mayoría de trabajadores por cuenta ajena, pero sólo para la mitad de los autónomos, ya que uno de cada dos no puede irse de vacaciones por las obligaciones de su negocio.

El 45% de los trabajadores por cuenta ajena no disfruta de un periodo vacacional, mientras que en cuanto a los destinos el 31% se queda en casa y el 56% viaja dentro de España, según una encuesta realizada por la propia la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) entre sus asociados. Frente a la negativa de ese 45% de los encuestados, el 36% contesta que sí tiene vacaciones, mientras que el 19% asegura que no lo sabe todavía. Respecto al lugar donde descansar solo un 9% lo hace por Europa y un 4% fuera de las fronteras europeas. Por otra parte, cabe destacar que un 31% afirma que tiene vacaciones por obligación, es decir, que no tiene trabajo en verano. Respecto a los tiempos de descanso, un 46% tiene menos de una semana, un 34% tiene entre una y dos, un 8% entre dos y tres, otro 8% entre tres y cuatro y un 5% disfruta de más de un mes de vacaciones.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) eleva por encima del 50% el porcentaje de autónomos que no puede desconectar en estas fechas. Su estudio refleja que el 51,3% afirma que no se irá de veraneo, porcentaje del que casi un 40% no podrá cogerse ni siquiera unas minivacaciones en todo el año, mientras que un 11,5% sólo podrá irse unos días, pero fuera de la temporada estival. Sólo un 42,3% sí cogerá unos días en verano, porcentaje seis puntos inferior al registrado en 2018, cuando el 48,8% indicó que se iría de vacaciones. De ese 42,3% que echará el cierre estos días, el 78,2% se irá menos de 15 días, de los que la mayoría (42,6%) lo hará por menos de 8 días. En este sentido, únicamente un 6,2% de los trabajadores por cuenta propia disfrutará de más de 20 días de vacaciones. Uno de cada cinco autónomos que no se va de vacaciones lleva más de 5 años sin irse. Y el 23,4% afirma que desde que puso en marcha su negocio nunca ha disfrutado de más de 4 días de descanso.

En cuanto a la capacidad de desconectar, Uatae afirma que el 66% de los autónomos dice seguir conectado al trabajo durante todas sus vacaciones, el 15% afirma tener que estar atento unos días, el 11% solo algunas horas al día y sólo el 8% desconecta totalmente. No obstante, es el 44% de los encuestados el que afirma que su trabajo no le permite descansar bien durante sus vacaciones, mientras que un 23% sí descansa y un 32% lo hace "regular". Por lo que respecta a las bajas y altas, según esta encuesta solo el 6% se da de baja como autónomo en verano. Además, el 88% de los autónomos cree que tendría más vacaciones si fuera asalariado, frente a un 4% que cree que tendría menos y un 8% que tendría igual.