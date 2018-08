La UE mira con lupa las cuentas de Sánchez

La Unión Europea vigila de cerca a España. Bruselas advirtió al Gobierno español desde julio que debía respetar los compromisos asumidos con la reducción del déficit público estructural. Por ello, la Comisión Europea examina con lupa los anuncios de gastos y subidas de impuestos de Pedro Sánchez. España se había comprometido a bajar su déficit del 3,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 a un 2,2%. Pero el Ejecutivo comunitario se mostró escéptico desde el principio y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dio varios avisos a Madrid de que no lo cumpliría. La institución vaticinó que no sólo no lograría llegar al 2,2% comprometido, sino que no bajaría del 2,7%, lo que supone un nuevo incumplimiento de déficit que deja a Bruselas de nuevo en alerta. En julio, la Comisión Europea revisó a la baja la previsión de crecimiento de España para 2018 hasta el 2,8%, frente al 2,9% que anticipó el pasado mes de mayo. Al mismo tiempo, Bruselas dio su brazo a torcer y el Ejecutivo consiguió una nueva senda de consolidación fiscal, que flexibiliza en cinco décimas el margen de déficit público en cuatro años, lo que supone un margen de 5.500 millones de euros más de gasto para las administraciones públicas. Pero el nuevo curso podría elevar la alerta de Bruselas. La propuesta de Podemos al Gobierno de Sánchez para votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 podría aumentar el déficit de España del próximo año por encima del 1,8% acordado con Bruselas. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha descartado esta opción, al considerar que no puede salirse de la línea roja que marca el brazo ejecutivo de Bruselas.