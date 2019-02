Las ventas del pequeño comercio también se ralentizan en España

Tras dos meses consecutivos en positivo, el comercio minorista en España cayó un 1,2% en diciembre respecto al mes anterior, según los últimos datos de Eurostat. En términos interanuales, el descenso del 0,1% que registraron las ventas minoristas es otro sintoma más del frenazo que está experimentado la economia española. A esta «ralentización» se ha referido el Consejo de Economistas para explicar su revisión a la baja de la previsión de crecimiento para 2019, hasta el 2,1%, dos décimas menos que su anterior estimación. Además, el observatorio financiero aseguró ayer que el déficit público se situará entre el 2,1% y el 2,2% del PIB, y no en el objetivo oficial del 1,3% al que aspira el Gobierno de Pedro Sánchez.

Caída generalizada en Europa

A nivel europeo, la caída del comercio minorista no ha sido aislada, sino todo lo contrario. El último mes del año se caracterizó por un retroceso generalizado en el volumen de ventas a nivel comunitario. En la eurozona, la caída fue del 1,6% respecto al pasado noviembre, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) la bajada fue del 1,4%. El descenso en la zona euro se debe a las caídas del 2,7% en las ventas de productos no alimentarios (ropa, calzado, electrodomésticos o productos farmacéuticos) y del 0,3% en comida, bebidas y tabaco. El único aumento fue el de la venta de combustibles para automóviles, en un 0,5% respecto al mes anterior. El crecimiento mensual de este último indicador fue del 0,7% en los Veintiocho, mientras que los productos no alimentarios se desplomaron un 2,6% y los alimentos, bebidas y tabaco registraron un descenso del 0,4%. Frente a diciembre de 2017, en la eurozona la subida del volumen del comercio minorista se debió al aumento del 2,5% en la venta de combustible para automóviles, del 0,8% en comida, bebidas y tabaco, y del 0,7% en productos no alimentarios. En toda la UE, se dio una subida del 3,3% en combustibles para automóviles, del 1,2% en productos no alimentarios y del 0,6% en comida, bebidas y tabaco.

Por países, Alemania se lleva la peor parte con un retroceso mensual del 4,3%. Suecia y Estonia, con una variación negativa del 2,5% y del 2%, respectivamente, completan la terna de países con un mayor descenso en su volumen de comercio minorista. Por el contrario, los únicos países de los que Eurostat facilita los datos que aumentaron sus ventas fueron Austria (0,7%), Portugal (0,6%) e Irlanda (0,5%), mientras que Malta y Luxemburgo se mantuvieron tal y como estaban el mes anterior.