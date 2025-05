La Airef rebaja sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 por los aranceles y ve necesario un ajuste fiscal a partir de 2027 por el alza del gasto militar

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido este martes de que el Ejecutivo necesitará tomar medidas a partir de 2027 para cumplir los compromisos fiscales por el incremento del gasto ante el mayor desembolso en defensa (2% del PIB). Asimismo, ha rebajado sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 por el impacto de la guerra comercial desatada por Donald Trump y le reprocha al Gobierno que no haya actualizado su cuadro macro teniendo en cuenta el deterioro de las previsiones del crecimiento económico global. Así lo ha avisado en presentación del primer informe en el que valora el Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 (PFEMP), que sustituye en el nuevo marco europeo de gobernanza fiscal a la Actualización del Programa de Estabilidad.

Si el Plan Fiscal Estructural tenía grandes lagunas, el Informe de Progreso sigue sin cumplir las expectativas, critica la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. Se limita a reportar expost los compromisos de 2024 y 2025 y actualiza parcialmente las previsiones económicas y presupuestarias. Tiene una limitada capacidad para identificar riesgos previos y orientar la política presupuestaria, lo que ha llevado a la Airef a actualizar sus previsiones macroeconómicas.

La incertidumbre comercial y arancelaria por las políticas de Trump lastrarán el crecimiento de la economía española. La Airef revisa a la baja sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 y estima que el PIB crecerá un 2,3% este año (dos décimas menos que su anterior previsión) y un 1,7% en 2026 (tres décimas menos) por un deterioro del saldo exterior. El Gobierno considera que la demanda nacional va a poder compensar el deterioro exterior por la guerra comercial, una estimación "muy optimista" que Airef no comparte y le insta a revisar su cuadro macro. A medio plazo, la Airef proyecta una progresiva desaceleración hasta el 1,5% en 2029.

Asimismo, prevé que el déficit romperá su tendencia a la baja en 2026, pero se mantendrá por debajo del 3% del PIB hasta 2029. En 2025 y 2026 continuará una mejora del saldo presupuestario pero después se inicia un periodo de deterioro por el gasto en pensiones, en defensa, el gasto en intereses y en inversión. Esto lleva a la a reducción de la deuda (0,2 puntos en 2025 por debajo de nivel de 2024), que, no obstante, se ralentizará y la ratio se estabilizará ligeramente por debajo del 100% del PIB en 2029.

En sus previsiones, la Airef incluye para todo el periodo estimaciones del crecimiento de gasto primario neto de medidas de ingresos, variable clave tras la reforma de las reglas fiscales. Tras cerrar 2024 con un crecimiento del gasto neto del 4,1%, la Airef prevé para 2025 un crecimiento del 4,5%, por encima del 3,7% comprometido en el Plan Estructural Fiscal de Medio Plazo (PFEMP). La desviación sobre el compromiso sería de tres décimas de PIB, justo en el limite de lo admitido por la normativa en la cuenta de control anual (seis décima en el acumulado hasta 2028).

Por su parte, el Gobierno prevé para 2025 un crecimiento del gasto neto del 4,1%, también por encima de la referencia, pero dentro del limite de la cuenta de control anual. En términos acumulados en 2024 y 2025, la Airef prevé un crecimiento del 8,8%, frente al 8,4% del Informe de Progreso y todavía por debajo del 9,2% del Plan Estructural Fiscal de Medio Plazo. Por lo tanto, no se agotaría el margen positivo derivado del cierre de 2024 por debajo de la previsión del PFEMP.

Con vistas a 2025, el límite establecido para el aumento del gasto primario neto era del 3,7%. Sin embargo, a finales de abril, el Ejecutivo comunicó que ese umbral será superado, situándose en el 4,1%, "debido al esfuerzo que España prevé realizar para cumplir sus compromisos en el ámbito de la defensa". Así lo reconoce el Gobierno en el Informe de Progreso Anual, que evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos fiscales y económicos contemplados en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. En él se miden los avances dentro del nuevo marco de reglas fiscales europeas, centradas en el control del gasto primario neto.

En concreto, en abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España adelantará su compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 2025 -desde el 1,4% actual-, una meta inicialmente prevista para 2029. Sánchez aseguró que esta decisión no supondrá un incremento del déficit público ya que se basaría en una reorientación de fondos. Una máxima que desmiente la Airef, que sí prevé un impacto de este medida en el déficit y la deuda. "¿Cabe en el presupuesto (el mayor gasto en defensa)? Probablemente. La Ley General Presupuestaria establece requisitos para la modificación y la transferencia de partidas presupuestarias. Desde 2021 se viene excepcionando estos requisitos para autorizar estas transferencias de forma más flexible de lo que exige la Ley General Presupuestaria. Es una reforma encubierta. Es legal, pero no muy deseable. ¿Eso significa que no van a tener impacto en déficit o deuda? Eso es imposible. ¿Va a haber un aumento del gasto, del déficit y la deuda? Sin duda. La duda es cuándo va a afectar", señala Herrero.

Para el resto de periodo de vigencia del PFEMP, hasta 2028, el Informe de Progreso no ofrece ninguna estimación del gasto. "Es una obligación que el Gobierno dé la información del gasto primario neto de medidas de ingresos para hacer nuestra función preventiva y alertar de forma temprana de los riesgos", reclama la presidenta de la Airef. No obstante, la Airef prevé bajo un escenario de políticas constantes un crecimiento promedio del gasto neto del 3,9% entre 2026 y 2028 frente al 3,2% del PFEMP. Estas tasas anuales implican un crecimiento acumulado entre 2024 y 2028 del 22,5% frente al 20,1% en el PFEMP, lo que supone una desviación acumulada del siete décimas del PIB en 2028, por encima del margen de la cuenta de control acumulada (seis décimas). En consecuencia, la Airef considera necesario tomar medidas adicionales para cumplir con los compromisos fiscales a partir de 2027.

Sobre el Informe de Progreso Anual, la Airef denuncia que no ha contado con aval ni discusión técnica y le reclama al Gobierno que lo solicite. Asimismo, recomienda la ampliación de su contenido -solo recoge datos para 2025 y deja sin información 2026, 2027 y 2028- con un escenario fiscal completo de medio plazo que permita identificar adecuadamente los riesgos para el cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan Estructural Fiscal de Medio Plazo. Asimismo, reclama la transposición del marco fiscal europeo a la normativa nacional.