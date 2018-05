Los sindicatos advierten: «O hay reparto de la riqueza o hay conflicto»

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, avanzó ayer un periodo de «movilización creciente en España» si no se da solución a los problemas de precariedad del empleo, salarios bajos y solución al problema de las pensiones para los treinta próximos años.

«O hay reparto de la riqueza que se genera en España o hay conflicto». «Hoy los vamos a decir desde la calle en la celebración del primero de mayo y mañana desde los despachos», dijo una hora antes de que comience la gran manifestación de Madrid a la que asistirá en compañía de Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

En su opinión el país genera suficiente riqueza que no se reparte bien. «Hay mucho desajuste entre lo que se llevan las rentas del capital y las rentas del trabajo».

A CEOE le piden un acuerdo bianual y trianual y no solo salarial. No hay prisa, pero intentarán tenerlo antes del verano. «Esta vez no nos vamos a levantar como en 2017 de la mesa de negociación. Tenemos que recuperar de firma nítida el poder adquisitivo perdido. La opción de un no acuerdo no va a ser una opción pacífica», dijo Unai Sordo.