Mahou San Miguel impulsa la España rural

La despoblación rural en la «España vaciada» es uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta el país en el siglo XXI. Durante las últimas décadas, miles de municipios del interior han visto cómo sus habitantes emigraban hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales, servicios y un futuro más prometedor.

Este fenómeno, que afecta especialmente a regiones como Castilla y León, Aragón o Galicia, ha provocado el envejecimiento demográfico, la pérdida de tejido económico y un deterioro progresivo de la vida en comunidad. No se trata solo de un problema territorial, sino de una cuestión social, cultural y política que demanda respuestas urgentes por parte de las administraciones y la sociedad en su conjunto.

Ante este panorama, la compañía de bebidas y servicios líder del sector cervecero en nuestro país se ha propuesto poner freno a la situación implementando estrategias revitalizar los entorno rurales en los que están presentes gracias a su actividad. Según el informe "Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024", elaborado por Valora Consultores, el apoyo de la compañía a la hostelería en municipios pequeños con menos de 5.000 habitantes genera un impacto económico de más de 330 millones de euros y contribuye a la creación de más de 6.000 empleos en estas zonas.

BarLab Rural y Emplea Rural

Mahou San Miguel está presente en el 71% de los municipios pequeños y en el 62% de aquellos en riesgo de despoblación, con un papel muy relevante en la vertebración del territorio gracias a su amplia red comercial y a las ayudas ofrecidas a la hostelería local en forma de financiación, servicios o formación con sus productos.

Además, la compañía impulsa programas específicos como BarLab Rural, que conecta a emprendedores con bares cerrados para reabrirlos, o Emplea Rural, que forma a jóvenes y colectivos vulnerables en hostelería y turismo. «Creemos que la hostelería es el corazón de la vida social en los pueblos y un motor económico imprescindible», afirma Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel.

BarLab Rural es un programa que busca reabrir bares cerrados en municipios de menos de 5.000 habitantes, conectando a propietarios con emprendedores dispuestos a revitalizarlos. De esta forma, a través de formación, asesoramiento y acompañamiento integral, Mahou San Miguel garantiza la viabilidad de los nuevos negocios y contribuye a reactivar la vida social y económica local.

Por su parte, Emplea Rural, promovido por la Fundación Mahou San Miguel, ofrece formación técnica en hostelería y turismo a jóvenes y personas en situación vulnerable en municipios rurales. Este programa ha formado ya a más de 135 personas, con una tasa de empleabilidad del 80% en zonas como Lerma, Daimiel, Valencia de Don Juan y Brihuega.

El programa Emplea Rural tiene una tasa de inserción laboral del 80% Mahou San Miguel Mahou San Miguel

"Además de ampliar el alcance de BarLab Rural -que actualmente se desarrolla en Castilla y León y Castilla-La Mancha- y Emplea Rural, estamos reforzando nuestra apuesta por la formación y la empleabilidad a través del programa Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, impulsado por la Fundación Mahou San Miguel desde hace más de diez años", destaca Miguel Ángel Miguel, que subraya que "estas acciones contribuyen a la cohesión social y a la generación de empleo en entornos rurales".

Colaboración

Por cada botellín de cerveza que produce Mahou San Miguel, la compañía genera un euro de riqueza al país. De hecho, su impacto económico asciende al valor de 8.529 millones de euros, lo que representa el 0,5% del PIB nacional. La cervecera también contribuyó a la creación de 183.575 puestos de trabajo directos, indirectos y relacionados con su actividad, lo que supone un incremento del 2% respecto al año anterior. De estos, 3.729 empleos fueron generados directamente por la compañía, mientras que 179.846 se vinculan a su cadena de valor.

Mahou San Miguel mantiene relación con más de 5.000 proveedores españoles, que representan el 94,5% de las compras, por un valor de 1.091 millones de euros. "Trabajamos para que cada euro invertido en la cadena de suministro contribuya al desarrollo económico y social del país, dinamizando sectores clave como la industria manufacturera, agricultura, hostelería, transporte y servicios. Esta colaboración nos permite crecer juntos, fortalecer el tejido empresarial local y crear oportunidades sostenibles para todos", concluye Miguel Ángel Miguel.