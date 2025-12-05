¿Cuánto dinero debes tener en tu cuenta corriente? Este es el saldo que recomiendan los expertos

Para conocer la estabilidad financiera de una persona, no siempre son ilustrativas las cifras que aparecen en la cuenta corriente. Y es que estas cuentas bancarias, aunque muchas veces son utilizadas para las transacciones del día a día, no tienen esta finalidad.

Muchos ciudadanos, con el objetivo de incrementar sus ingresos, destinan una parte de su dinero a cuentas de inversión, tratando de hacer crecer su patrimonio. Es aquí donde se genera el debate acerca de cuánto dinero se debe tener en la cuenta corriente.

Si bien no hay un límite máximo de saldo que tener en una cuenta corriente, muchos expertos recomiendan dividir el capital para intentar prosperar de cara al futuro.

¿Cuánto dinero tener en la cuenta corriente?

Estas cuentas bancarias son recomendadas para hacer frente a gastos cotidianos y posibles imprevistos. Es por ello que no se aconseja tener todo el capital dentro de estas cuentas. Para gastos recurrentes como alquiler, servicios, comestibles o domiciliaciones bancarias, basta con tener el equivalente a uno o dos meses de gastos en la cuenta corriente.

Esto garantiza la seguridad financiera diaria y reduce el riesgo de gastar grandes sumas sin darse cuenta, algo que es más habitual de lo que parece. Por ejemplo, si una persona tiene una media de gasto al mes de 2.000 euros, incluyendo todos los gastos fijos, se recomienda tener entre 2500 y 4000 euros en la cuenta.

A partir de ahí, cualquier cantidad debe transferirse inmediatamente a una cuenta de ahorros.

Por otro lado, para aquellos que desean tener un fondo de emergencia para posibles imprevistos, es aconsejable tener el dinero por separado en una cuenta de ahorros con intereses.

¿Dónde se destina el dinero sobrante?

Respecto al dinero restante, los expertos recomiendan tener un fondo que genere ingresos constantemente. Una buena referencia es comenzar esta cuenta teniendo el equivalente a entre tres y seis meses de salario neto, que se mantiene disponible para el ciudadano y genera intereses. No obstante, aquellos que tienen grandes cantidades de dinero, se recomienda distribuirlas entre varias instituciones.

Asimismo, una cuenta de ahorros separada también reduce la tentación de recurrir accidentalmente al fondo de emergencia, lo que implica manejar este depósito. En este sentido, ni los depósitos a plazo fijo ni los valores son adecuados para un fondo de emergencia, puesto que la reserva debe estar fácilmente accesible en todo momento.

Cuatro reglas básicas para tener una buena salud financiera

Ahorrar es una misión casi imposible para una gran parte de la población. Los sueldos precarios, el alto precio de los alquileres y las compras necesarias dificultan el objetivo al que aspiramos todos: ahorrar para poder pagar la entrada de un piso. A pesar de las circunstancias, la organización es clave para poder ahorrar, aunque sea poco, unos euros a final de mes. Llevar un control de los gastos fijos, variables e imprevistos es fundamental para conseguir sanear tu vida financiera, y esta tiktoker tiene claro cuales son las cuatro reglas clave para sacar el máximo provecho de nuestro sueldo.

Según María Lafuente, coach financiera que publica contenido en TikTok (@maria.lafuente.coach) sobre inversión o ahorros, establece cuatro reglas básicas que permiten mantener una buena salud financiera. Estas son: