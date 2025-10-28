Marruecos asegura que hay una campaña para desprestigiar la calidad de sus tomates

Denuncian que hay una campaña contra sus tomates. La Asociación Marroquí de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Apefel) ha expresado “su profunda preocupación por la campaña de desinformación difundida por algunos medios de comunicación europeos, cuestionando, sin base científica, la conformidad de los tomates marroquíes exportados al mercado europeo”.

Recuerdan que desde 2023, Marruecos se ha convertido en el principal proveedor de tomates no comunitarios a la Unión Europea, “gracias a la calidad de su producción, el rigor de sus controles sanitarios y la competitividad de su sector agrícola, señala la asociación”, aseguran.

"Estos ataques recurrentes no se basan en datos objetivos. Las estadísticas oficiales europeas muestran que, entre 2020 y 2025, de un total de 5.502 notificaciones relativas a todas las frutas y hortalizas importadas a la Unión Europea, solo 49 correspondieron a Marruecos, es decir, menos del 1 %”.

Denuncia así la instrumentalización del problema sanitario con fines económicos, con el fin de restringir el acceso de los productos marroquíes al mercado europeo bajo el pretexto de precauciones sanitarias. “Este tipo de campaña mediática forma parte de una lógica de competencia desleal contraria a los principios del comercio justo”.

Finalmente, aboga “por un debate basado en la transparencia, el rigor científico y la cooperación, lejos de la confusión y los intentos de denigración. Reafirma su compromiso de garantizar una producción de alta calidad, conforme a las normas europeas e internacionales, y de contribuir al desarrollo de un comercio agroalimentario equilibrado y sostenible.