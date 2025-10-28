Sumar responde a la carta de las mujeres de Almaraz con un aviso al PSOE: "Debe cerrar""

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha avisado este martes al PSOE de que la central nuclear de Almaraz (Extremadura) "debe cerrar" en 2027 aunque Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan mostrado recientemente su "disposición" a prorrogar su vida útil.

La respuesta de Sumar llega después de que la plataforma de Mujeres por Almaraz haya remitido una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para tratar de abrir espacios de diálogo que deriven en un cambio de posición de la formación que lidera Díaz.

Las energéticas propietarias de la planta nuclear remitieron el pasado viernes una carta al Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen para mostrar su deseo de alargar la vida útil de Almaraz.

En una rueda de prensa este martes en la Cámara Baja, Martínez Barbero ha aseverado que al margen de esa propuesta de las energéticas, el calendario de cierre nuclear en España hasta 2035 prevé la clausura de la central de Almaraz dentro de dos años y este "debe cumplirse" porque forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Además, la portavoz del grupo plurinacional ha hecho hincapié en que la decisión de echar el cierre a la actividad nuclear en España está respaldada científicamente y es necesario caminar hacia la "necesaria" y "obligada" transición energética.

ESTÁ EN EL ACUERDO DE GOBIERNO

"Almaraz debe cerrar en 2027 porque el cierre de las centrales nucleares forma parte del acuerdo de gobierno y ha de cumplirse y porque el calendario de cierre de las centrales nucleares es una decisión técnica, económica y política absolutamente justificada y respaldada científicamente", ha enfatizado la diputada.

Por último, Barbero ha remarcado que ese plan de cierre nuclear tiene que ir acompañado de medidas por parte de la administración pública para generar empleos "verdes" y "sostenibles"en los lugares donde se ubican las centrales.