Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro: "Ofrecemos la mejor mano de obra de México, nada barata"

De orígenes asturianos por parte de madre y de padre libanés, el gobernador de Querétaro es un hombre hecho a sí mismo. Tan es así, que admite que una de las peores experiencias de su vida fue estar en paro, hasta que logró fundar una cadena de tiendas de conveniencia (súper) llamada, precisamente, «Los Asturianos». Aunque dice no aspirar a nada más que a cumplir su mandato, este primer espada del conservador PAN bien le vendría a un país con un potencial como pocos, aunque solo sea porque de él no sale ni una sola mala palabra contra la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien le separa un océano ideológico y a quien, sin embargo, desea lo mejor.

¿Veremos un presidente mexicano-asturiano?

Pues eso espero y que le vaya bien (ríe). No, ya no tengo aspiraciones. He sido senador, ahora gobernador, pero puedo hacer más por mi país como empresario.

Son uno de los estados menos poblados (2,5 millones) y con una de las mayores rentas, ¿a qué se debe?

Pasamos de lo agrícola a lo automotriz, luego aeroespacial y ahora con los centros de datos estamos en el mapa global. Somos el cuarto destino mundial en inversión aeroespacial y acaba de llegar Amazon, con una inversión de 5.000 millones de dólares. Ahora llegará un tren que nos conectará con la capital en hora y media. Tenemos el primer lugar en seguridad jurídica, patrimonial, laboral, hídrica... Y el turismo, que es el 25% del PIB del estado. Crecemos al 4,5%, a diferencia del país, que crece menos del 1%. Somos muy chiquitos, pero el quinto estado en creación de empleo y el primero en inversión extranjera directa. Tenemos el tercer sueldo más alto del país y el 65% de formalidad.

¿Se han librado del estigma de la violencia?

Estamos rodeados de estados con muchos retos de seguridad, pero en Querétaro, hemos seguido con nuestra calidad de vida. La tasa de homicidios es de 7 por cada 100.000 habitantes cuando el país tiene 24. Ser el segundo lugar de competitividad nacional nos dice que vamos bien. Tenemos 100 universidades. Apostamos por la educación y la empresa, que es la manera de rebajar la pobreza.

¿Cómo va la conectividad con Madrid?

Lo estamos tratando. Tenemos un aeropuerto muy bien ubicado, en el centro del país, creemos que un vuelo Madrid-Querétaro sería muy atractivo para las empresas ya que tenemos en 500 kilómetros a la redonda más de 30 millones de posibles clientes para ellos. Para nosotros España es muy importante. Hay 350 empresas españolas en Querétaro por 500 estadounidenses. Santander tiene 9.000 empleados, está Irizar, Mondragón... No vendemos mano de obra barata sino la mejor del país. Le apostamos a la innovación tecnológica para no condenar a nuestros hijos a la explotación. Llevamos 20 años sin huelgas, no por represión, sino por la buena relación entre empresarios y trabajadores.

¿Cómo valora los 100 días de Sheinbaum?

(Pausa larga) Hay cosas buenas, como detener a los delincuentes y quitar la política de «abrazos, no balazos». Lo aplaudo. La inseguridad es el principal reto. El llamado a la unidad de la presidenta es muy importante. Evitar la polarización que muchas veces viene del Gobierno. México está muy por debajo del país que podemos aspirar. Hace pocos años nuestra economía crecía más que la española. Es el momento de echarle para delante. El objetivo es que le vaya mejor a México.

¿Ni una crítica?

Claro que tengo visiones diferentes. Pero si le va bien a ella, le va bien a México. Cuando estaba en la empresa quería personas que pensaran diferente porque, si piensas como yo, para qué te quiero. Eso sí, por el bien de la familia, primero la empresa. El mejor programa social es trabajar. Me dan coraje los políticos que creen que un negocio es muy fácil. Ven un empresario y piensan que es millonario. A mí me costó menos llegar a ser gobernador que hacer que mi negocio fuera negocio. Creo en la creación de la riqueza, no en repartir pobreza. Ir contra los empresarios es un error.

¿Cómo puede afectar la llegada de Trump a la inversión de 5.000 millones de Amazon?

Está lista la primera fase de diez años. Puede pasar cualquier cosa, pero está atado. Pero sí nos preocupa la industria automotriz, tenemos 70.000 empleos en Querétaro. Tenemos que ser muy inteligentes con nuestra nueva realidad. Trump es un empresario y aunque hay incertidumbre, habrá que negociar con inteligencia.