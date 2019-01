Misma libranza para taxis y VTC

Lo había dicho ya y ayer lo volvió a repetir: «No a la propuesta radical de los taxistas», sentenció el presidente madrileño, Ángel Garrido. Cree que la última propuesta del sector del taxi, representado por «radicales podemizados» y que exige una precontratación temporal de una hora de los VTC y que realicen un recorrido mínimo de cinco kilómetros, «es un intento claro de hacer desaparecer el sector».

Sol pone el foco ahora en el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que hoy comparece en el Congreso para dar explicaciones de la «guerra del taxi». El presidente regional cargó contra el ministro y exigió una regulación nacional porque «es un asunto de interés general y el ministro, el más irresponsable e indolente de la historia, se ha lavado las manos como Pilatos», dijo.

Hace dias que la Comunidad señala a la alcaldesa de la capital como responsable de la administración que podría cambiar la situación de los taxistas y flexibilizar la situación de los trabajadores ya que pone las tarifas y las condiciones de contratación del servicio. Ayer, la alcaldesa Manuela Carmena avanzó que el Ayuntamiento de Madrid trabaja en la redacción de una ordenanza para que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se sometan al mismo sistema de libranzas de los taxis. Los taxistas están sujetos a una normativa que les sitúa en una situación menos competitiva, tal y como está la regulación ahora mismo.

¿Qué podría cambiar el Ayuntamiento en su regulación? Según Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, la finalidad del sector no es equipararse a las VTC porque realizan servicios distintos con funciones diferenciadas, y por lo tanto, ambos sectores deberían tener ordenanzas distintas. Según sus palabras, el colectivo del taxi «es necesario que esté regulado», si bien tiene unas limitaciones que no se dan en las VTC. Por ejemplo, en el caso de las libranzas. Los taxistas pueden trabajar un máximo de 16 horas y tienen dos días libres a la semana, y los festivos están obligados a que sólo pueda trabajar el 50% de la flota.Además, para ser taxista, el Consistorio exige pasar un examen determinado con unas tarifas y unos conocimientos, para hacer un servicio «con garantías», situación que no se da en las VTC. Además, los vehículos de los taxistas deben tener unas dimensiones y respetar unos estándares de seguridad, entre otras cuestiones.

Debido al rechazo de la Comunidad a la propuesta del taxi, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, dijo que los taxistas van a seguir con la huelga «hasta encontrar una solución» y que no se van a volver «con las manos vacías». En ese sentido, el presidente de la Federación recalcó que ya pidieron desde el colectivo la autorización para realizar concentraciones en Génova y en la Puerta del Sol «para los próximos siete días», y que, además, están trabajando para preparar una «gran manifestación por la defensa del servicio público» junto a otros colectivos de trabajadores de la sanidad, de la educación, del transporte, plataformas de jubilados y trabajadores de empleos precarios, aunque Sanz no remitió una fecha para esa cita.

Sobre las manifestaciones del día de ayer, los taxistas volvieron a acudir a Sol y ante las puertas de la sede del PP en la calle Génova. Durante ese acto, fuentes del colectivo dijeron que habían solicitado la autorización para manifestarse ante el Congreso hoy por una comparecencia del ministro Ábalos sobre la situación.