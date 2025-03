MWC 2025: La IA cambiará las reglas del juego

«La inteligencia artificial (IA) cambiará las reglas del juego». Así lo afirmó la actual comisaria europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, en su intervención en el Mobile World Congress (MWC) de este año, uno de los eventos tecnológicos más destacados a nivel mundial que se celebró en la Gran Via de Fira de Barcelona desde el 3 hasta el 6 de marzo. No obstante, el sector de las telecomunicaciones lleva ya años demostrando que está a la vanguardia de la adopción de esta nueva tecnología con el objetivo de mejorar su eficiencia, hacer frente a las amenazas emergentes y, como no, satisfacer las expectativas de sus clientes.

Por su parte, Telefónica trajo a su stand una demo con un servicio integral para drones autónomos en colaboración con Nokia. Esta propuesta permite, gracias a la conectividad 5G, la IA y un centro de control remoto, planificar y ejecutar vuelos seguros y eficientes. De esta forma, estas aeronaves podrán controlar infraestructuras críticas, transportar material sanitario o prevenir incendios, entre otras tareas complejas. Asimismo, para expandir el uso de esta tecnología, la teleco lanzó el pasado mes de enero la plataforma «Telefónica Tech GenAI Platform»para ayudar a las empresas a crear asistentes virtuales personalizables.

La multinacional sueca Ericsson aprovechó estos días para mostrar a los asistentes a este evento la interconexión entre la IA y las redes móviles. Y es que al integrar esta nueva tecnología en sus soluciones abordan la eficiencia, el rendimiento de la red y la sostenibilidad, es decir, los principales retos críticos de sus clientes.

El gigante tecnológico chino Huawei fue, otro año más, uno de los grandes protagonistas del MWC y expuso en su stand diferentes casos de uso basados en la inteligencia artificial y enfocados a todo tipo de clientes. En este sentido, mostraron una aplicación para poder convertir textos en vídeos «siendo lo más precisos posible». «Esto está teniendo cierto impacto no solo en la gente que trabaja en redes sociales como ‘‘influencers’’, sino también en aquellas personas que no pueden generar contenido audiovisual complejo», explicaron a este diario desde Huawei.

Otro de los casos de uso es el Virtual Meta Studio, una herramienta de Huawei Cloud en la que se puede crear un avatar con un rostro humano con el que el cliente puede hablar con esta inteligencia artificial para contratar algún servicio o solicitar información.

Además de las grandes telecos, diferentes instituciones, empresas y startups también mostraron en los pabellones de la Gran Via de Fira de Barcelona las diferentes aplicaciones que puede tener esta nueva tecnología.

Por su parte, la low-cost española Vueling, presentó un nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa que está operativo en su página web y que resuelve dudas complejas sobre reservas, facturación o el proceso de check-in, entre otras.

El banco BBVA también aprovechó el MWC para anunciar que está preparando nuevos agentes basados en inteligencia artificial para ayudar a los gestores a ofrecer una mejora en la atención a los clientes de las empresas.

La promotora del sector sanitario catalán Biocat acogió en su pabellón a diferentes empresas punteras en el uso de IA para el «diagnóstico, tratamiento y monitorización» de enfermedades y la optimización de datos administrativos y de salud.

«Este año hemos visto con claridad la velocidad con la que la tecnología está remodelando el mundo que nos rodea. Lo que sucede en el MWC no se queda en el MWC, sino que provoca un cambio real», sentenció John Hoffman, CEO de la patronal mundial de las telecos GSMA.