Nadie se lo esperaba: este es el salario que puede llegar a cobrar un jardinero al mes

En un entorno laboral donde la precariedad y la incertidumbre marcan el día a día, las voces de los trabajadores cobran fuerza en redes sociales. Así lo ha puesto de relieve el testimonio de un jardinero entrevistado por el canal de TikTok Talent Match.

Preguntado sobre su ocupación y si es autónomo, responde con naturalidad que sí, su vida laboral gira en torno a la jardinería. Cuando llega la pregunta más esperada (¿cuánto cobra?), lo explica con claridad: "Puedes ganar 1.000 euros, 800 euros o puedes ganar 20.000 al mes". Con ello, desmonta mitos y pone luz sobre la enorme disparidad de ingresos, que oscilan de manera drástica en función de factores como la demanda, la sequía o el tipo de clientela.

Precisamente, el impacto de la sequía es uno de los grandes retos del sector. El jardinero rememora cómo esta problemática no es nueva y cómo, tanto él como sus compañeros, llevan años advirtiendo de la importancia de no malgastar agua: "Hace 20 años hicimos una publicidad que ya sabíamos que venía sequía, que el agua no se podía malgastar. Lo intentamos fomentar y nadie nos hizo ni caso".

Las declaraciones se han viralizado y han desatado un intenso debate: por un lado, hay usuarios que apuntan que el negocio de la jardinería puede ser muy rentable dependiendo de la localización. "Una empresa de jardinería sí que gana 5.000 fácil en zonas de chalets, urbanizaciones y campos de golf", señala un usuario, mientras que otros cuestionan la veracidad de los sueldos tan altos.