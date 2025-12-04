Naturgy pone en operación las fotovoltaicas Zorita I y Zorita II y supera ya los 5,5 GW renovables en operación en España

Naturgy ha puesto en marcha las plantas fotovoltaicas Zorita I y Zorita II, ubicadas en el entorno de la antigua central nuclear "José Cabrera", entre los términos municipales de Almonacid de Zorita y Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara.

La puesta en marcha de estas instalaciones supone un nuevo paso adelante de la compañía en su estrategia de transformación e impulso de la transición energética, superando ya los 5,5 GW de origen renovable en operación en España.

Las instalaciones de Zorita I y II cuentan con cerca de 92.000 paneles fotovoltaicos y 50 MW de potencia cada una y producirán anualmente más de 200 GWh de energía de origen renovable, cifra equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 60.000 viviendas. Esta cantidad es suficiente para abastecer en un año a la ciudad de Guadalajara.

La puesta en servicio de estas nuevas plantas ha conllevado una inversión de 51 millones de euros y ha generado, durante la fase de obras, cerca de 600 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Su contribución al sistema eléctrico permitirá evitar la emisión de 133.100 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a retirar 55.472 vehículos de la circulación.

Zorita I y Zorita II, ubicadas sobre una gravera en desuso, han sido diseñadas para integrarse respetuosamente en el entorno natural, preservando la riqueza ambiental y promoviendo la biodiversidad, según ha destacado la compañía energética en un comunicado. Asimismo, se ha puesto en marcha un Programa de Medidas de Restauración Ambiental en la Reserva Fluvial Soto del Río Tajo orientado a la recuperación del ecosistema de ribera.

Finalmente, para favorecer la integración paisajística, se implantará una pantalla vegetal y mota perimetral en los puntos más visibles de las instalaciones, y adicionalmente se está construyendo una senda perimetral que permitirá el acceso público con fines recreativos, educativos y medioambientales.

1.300 MW en Castilla La-Mancha

Con la conexión de estas nuevas plantas, Naturgy alcanza los 1.300 MW operativos de generación renovable en Castilla-La Mancha.

La compañía opera 32 instalaciones repartidas por distintas provincias de esta región. Por tecnologías, el grupo gestiona 12 parques eólicos: Loma Gorda, San Gil y Peña I (Tartanedo), Canredondo I (Canredondo), en Guadalajara; Malagón I y Malagón II, en Ciudad Real; y Los Pedreros (Fuente Álamo), Sierra de la Oliva (Almansa), La Losilla (Chinchilla de Montearagón), La Fuensanta (Peñas de San Pedro) y Casa del Aire I y II (El Bonillo), en Albacete.

En lo que respecta a tecnología fotovoltaica, incluyendo a Zorita I y II (Guadalajara), Naturgy opera ya 10 plantas solares. En la provincia de Ciudad Real se sitúan las plantas Picón I, Picón II y Picón III (Porzuna) y La Nava (Almodóvar del Campo) y en Toledo Carpio de Tajo (El Carpio de Tajo), que comenzaron a funcionar en 2019, más Ocaña (Ocaña), así como la fotovoltaica Toledo PV, en La Puebla de Montalbán, que es la más antigua de Europa, ya que inició su actividad en 1994. En Guadalajara, por otro lado, en 2021 entró en operación la planta Canredondo.

Finalmente, y en cuanto a generación hidroeléctrica, la compañía opera en Castilla-La Mancha nueve centrales hidráulicas en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo, y una central minihidráulica en Guadalajara.